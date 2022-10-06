كريم عبد العزيز أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

نشر الفنان كريم عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ فيسبوك ” صورة له أثناء أداء العمرة.

وعلق كريم عبد العزيز قائلاً : تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال .

كريم عبد العزيز

وكان قد كشف الفنان كريم عبد العزيز كواليس اختيار مسلسل الحشاشين ليخوض به الموسم الرمضاني المقبل.



وقال كريم عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية هبة الأباصيري على هامش ندوة فيلمه" الفيل الأزرق " في الرياض :" لما اتعرض عليا المسلسل أنا سقعت و تلجت حرفيا، الموضوع مهم جدا وأبعاده الفكرية مهمة جدا وجديدة ".

وأضاف :" محتاج تحضير كويس جدًا، وفرحان جدا بالتعاون لثالث مرة مع المخرج بيتر ميمي، والتعاون لأول مرة مع الأستاذ عبد الرحيم كمال".