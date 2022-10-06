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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد..

أمير كرارة عن نصر أكتوبر: من الحقائق التاريخية الراسخة كالجبال

أمير كرارة
أمير كرارة

أكد النجم أمير كرارة في تصريح خاص لصدى البلد عن فخره ببطولات الجيش المصري في انتصار حرب أكتوبر عام ١٩٧٣.


وقال أمير كرارة :" حرب أكتوبر ستظل من أيام التاريخ المحفورة في ذاكرة الوطن وهي من الأيام المشهودة في تاريخ  مصر ".

حرب أكتوبر :

وأضاف أمير كرارة: "يوم ٦ أكتوبر من الحقائق التاريخية الراسخة كالجبال والخالدة بدماء شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم لتبقى حياتنا ".


الرئيس السيسي والسادات :

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، قائلا: "أتوجه أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذى خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه".

وأضاف الرئيس السيسي: “الرئيس الراحل أنور السادات حقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته”.


معجزة العبور :

وتابع الرئيس السيسي، أن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا، ليس فقط فى وجدان مصر وشعبها، وإنما فى ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام، لافتا إلى أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام.

وأشار إلى أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبريائه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضينا.

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