استشاري: مشاكل التبول اللاإرادي عند الأطفال لها علاج.. تفاصيل

قال الدكتور صلاح زيدان، أستاذ ورئيس قسم جراحة الكلى والمسالك البولية، إن مشاكل التبول اللاإرادي عند الأطفال لها علاج، وليس كما تعتقد بعض الأمهات أنها مشكلة بدون علاج، موضحا أنه أصبح هناك تطور في هذا المجال بالطب.

وأضاف صلاح زيدان، خلال استضافته مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "أنا والطبيب" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن خلل الهرمونات، أو الوراثة، أو حجم المثانة، من الممكن أن يكون السبب في التبول اللاإرادي، مؤكدا أن علاج هذا النوع متوفر.

عملية الدعامة

وأكد أن "عملية الدعامة سهلة وأساس نجاحها التعقيم الجيد، والمريض يخرج في نفس اليوم، والأمر لا يستغرق سوى أكثر من ساعتين".

وتابع “هناك نوعان من الدعامة، وكلاهما لا يختلفان في النتيجة، واختيار نوع الدعامة يكون بالتنسيق مع المريض”، منوها بأن الدعامة تحاكي الطبيعية بنفس الأداء.