الزمالك ينجح في قيد نجم طلائع الجيش

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك أنهى التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اللاعب وقع بشكل رسمي مع القلعة البيضاء".

وأضاف أمير هشام: "إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء الحصول على توقيع اللاعب، قام بقيده ضمن قائمته في الاتحاد المصري لكرة القدم".

صفقة محسومة.. شوبير: الزمالك يعلن التعاقد مع عمرو السيسي رسميًا خلال ساعات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اسم الصفقة القادمة في صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "نادي الزمالك سوف يكشف عن التعاقد مع عمرو السيسي لاعب الوسط المدافع في فريق طلائع الجيش".

وأضاف: "الزمالك في طريقه لتحويل المقابل المادي للصفقة في الساعات القادمة، وهناك موافقة من جانب طلائع الجيش على انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء، وتعتبر الصفقة محسومة".

وعلى جانب آخر تقام مباراة الذهاب بين الزمالك وفلامبو البوروندي في التاسع من شهر أكتوبر الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب في الـ14 من الشهر ذاته.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ 32 بالفوز على إليكت التشادي في الدور التمهيدي 4-0 بمجموع المباراتين،وفاز الزمالك ذهابا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون، وكرر الأبيض فوزه إيابا في استاد القاهرة بنفس النتيجة.