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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق مسدود .. اتجاه فى الزمالك للإبقاء على خدمات أوباما.. تفاصيل

أوباما
أوباما

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك للاحتفاظ بخدمات يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي"ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "أوباما لم يوقع مع أي نادي حتى الآن، وأصبح هناك صعوبة في رحيله، بعد فشل مفاوضاته مع البنك الأهلي للحصول على توقيعه".

وأضاف: "المفاوضات بين اللاعب والبنك الأهلي وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي اقترب من الاستمرار مع فريقه حتى يناير المقبل".

أمير هشام: الزمالك ينجح في قيد عمرو السيسي


أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك أنهى التعاقد مع عمرو السيسي لاعب وسط فريق طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اللاعب وقع بشكل رسمي مع القلعة البيضاء".

وأضاف أمير هشام: "إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء الحصول على توقيع اللاعب، قام بقيده ضمن قائمته في الاتحاد المصري لكرة القدم".

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