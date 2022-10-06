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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يدمر 5 آلاف مدرعة أوكرانية منذ بدء الحرب

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير هذا العام، نجحت القوات المسلحة الروسية في تدمير5412 دبابة أوكرانية وعربة قتال مدرعة أخرى.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "إجمالاً ، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 315 طائرة و157 مروحية و160 2 طائرة مسيرة و379 منظومة صواريخ دفاع جوي و412 5 دبابة وعربة قتال مدرعة أخرى و862 راجمة صواريخ و3452 مدفع ميدان وهاون، بالإضافة إلى 6316 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من القوات الأوكرانية، وفق الرواية الروسية.

وردا على العملية العسكرية الروسية، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو، بهدف الضغط على روسيا للانسحاب من أوكرانيا.

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