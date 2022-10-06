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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الصندوق الكويتي للتنمية: مصر أكثر الدول التزاما وإلغاء القروض بقانون

الكويت و مصر
الكويت و مصر

أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، إن الصندوق لم يلغ أي قروض لمصر، مؤكدا أن القاهرة أكثر الدول التزاما بسداد القروض.

وذكر في تصريحات تلفزيونية، ردا على شائعات بإلغاء بعض القروض، وعلى مطالب بتوفيرها للداخل الكويتي، قال: على مدى 68 سنة لم يتم إلغاء أي قرض، ولنكون واقعيين فقد ألغيت بعض الفوائد وليس القروض، وكان لذلك حاجته في وقتها.

وشدد علي ان جمهورية مصر العربية من أكثر الدول التزاما بسداد القروض، ومصر سددت سنويا ما بين 30 إلى 40 مليون دينار كويتي، وهي نسبة كبيرة، مصر دولة ملتزمة بالسداد، ولا يوجد غير ذلك.

وأوضح  أنه بشكل عام فإن هذه القروض سيادية ولا يمكن إلغاؤها نهائيا إلا بقانون.

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