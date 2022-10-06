فرمان من فيريرا بمشاركة عبد الشافي بمران الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بشكل كامل في المران، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وشارك عبد الشافي في الفقرات التأهيلية والخططية بشكل كامل، بعدما خاض برنامجا تدريبيا خاصا خلال اليومين السابقين بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .