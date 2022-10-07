60 الف جنيه ..ارتفاع اسعار ام جي HS موديل 2022 في مصر

ارتفعت اسعار السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام ام جي HS موديل 2022، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة اجمالية بلغت 60 الف جنيه، لتبدأ الفئة الاولى من السيارة بسعر 690 الف جنيه.

ام جي HS موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأحدث اسعار السيارة ام جي HS موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة.

ام جي HS موديل 2022

تنتمي السيارة ام جي HS موديل 2022 إلى فئة الـ SUV الرياضية، حيث بلغت ابعادها الخارجية بنسبة 1876 مم للعرض، و 1685 مم للارتفاع، بينما جاءت بنسبة طول قدرت بـ 4574 مم، وخزان للوقود سعة 55 لتر، بالاضافة إلى جنوط رياضية 18 بوصة.

ام جي HS موديل 2022

وحصلت السيارة ام جي HS موديل 2022 على عدة تجهيزات منها، حساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا للتحكم، بالاضافة إلى شاشة 10.1 بوصة، وخاصية التحكم عبر عجلة القيادة، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، إلى جانب وجود فتحة سقف بانوراما.

ام جي HS موديل 2022

وتضم السيارة ام جي HS موديل 2022 علبة تروس أوتوماتيكي الحركة سباعية السرعات، تعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، مع محرك بقوة 169 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، ينتج عزم دوران 250 نيوتن/متر.

ام جي HS موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي HS موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى ام جي HS موديل 2022 بسعر 690 ألف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي HS موديل 2022 بسعر 695 ألف جنيه بدلاً من 635 ألف جنيه.

الفة الثالثة ام جي HS موديل 2022 بسعر 700 ألف جنيه بدلاً من 640 ألف جنيه