عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: الرئيس السادات ظاهرة عجيبة في العسكرية المصرية

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس الراحل أنور السادات ظاهرة عجيبة في العسكرية المصرية.

وأضاف إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" أن الرئيس السادات بطل حرب أكتوبر وتم اغتياله في ذكرى نصر أكتوبر، ولذلك هناك حالة لمعرفة وتعلم دروسه، متابعا: "أنور السادات قضى حوالي 15 سنة في الجيش منهم 8 سنين مسجون وخدمته الفعلية في الجيش لا تتجاوز الـ 6 سنوات وكان في سلاح الإشارة".

واستكمل: "السادات بطل حربنا ورئيسنا الذي اتخذ قرار الحرب قضى 6 سنوات فقط في الجيش وخبراته ليست بخبرات جنرال أو شخص خاض حروب فهو لم يشارك في حرب 1948 لأنه كان مسجونًا، ولم يقدم نفسه أنه خبيرًا عسكريًا وهو سبب انتصارنا في حرب أكتوبر 1973، لأنه ترك الخبراء يعملوا".

أنور السادات إبراهيم عيسى حرب اكتوبر حديث القاهرة القاهرة والناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

الزمالك ينجح في قيد نجم طلائع الجيش

ترشيحاتنا

اربطوا الأحزمة .. الفيدرالي الأمريكي يستعد لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة

محيي صادق: العدو الإسرائيلي كان يتلاشى القتال الليلي مع القوات المصرية

حلمي زكي: خطة الخداع الإستراتيجي كان لها الفضل في تحقيق انتصار 6 أكتوبر

كيف تشعر بلذة الذكر .. الإفتاء تكشف طريقة بسيطة

بالاسماء.. نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الاداب جامعة عين شمس

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الشيكولاتة| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ