إبراهيم عيسى: الرئيس السادات ظاهرة عجيبة في العسكرية المصرية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس الراحل أنور السادات ظاهرة عجيبة في العسكرية المصرية.

وأضاف إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" أن الرئيس السادات بطل حرب أكتوبر وتم اغتياله في ذكرى نصر أكتوبر، ولذلك هناك حالة لمعرفة وتعلم دروسه، متابعا: "أنور السادات قضى حوالي 15 سنة في الجيش منهم 8 سنين مسجون وخدمته الفعلية في الجيش لا تتجاوز الـ 6 سنوات وكان في سلاح الإشارة".

واستكمل: "السادات بطل حربنا ورئيسنا الذي اتخذ قرار الحرب قضى 6 سنوات فقط في الجيش وخبراته ليست بخبرات جنرال أو شخص خاض حروب فهو لم يشارك في حرب 1948 لأنه كان مسجونًا، ولم يقدم نفسه أنه خبيرًا عسكريًا وهو سبب انتصارنا في حرب أكتوبر 1973، لأنه ترك الخبراء يعملوا".