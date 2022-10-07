عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد زراعي: القطن المصري يعود للصدارة مجددا بفضل الرئيس السيسي| فيديو

القطن المصري
القطن المصري

قال الدكتور أشرف كمال ، أستاذ الاقتصاد الزراعي ، تعقيبا على الإقبال العالمي المتزايد على أصناف  القطن   المصري طويل التيلة، إن القطن المصري يحتل مكانة كبيرة ووصل لـ 2 مليون فدان في السبعينيات ، ثم تعرض عوامل جعلته يتراجع في جودته خلال العقود الماضية، وخفض في أقطان الإكثار، وبدأت مصر في شراء الأقطان من الخارج .

وأضاف الدكتور أشرف كمال ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن القيادة السياسية أعطت دفعة لإعادة تأهيل كافة المنظومة ، منذ عام 2017 ، وتبدأ من الزراع مرورا بالحليج والصبغ، وصدور قانون لتداول أقطان الإكثار تحت إشراف وزارة الزراعة  .

وتابع " كمال " ، أن  القطن المصري   يتسم بمواصفات خاصة ، ومنها درجة النقاوة ، والتصافي ، والرتبة ، وطول  التيلة ، مشيرا إلى أن مصر كانت تستحوذ على 70  %من القطن الفائق الطول في العالم وفي طريقها لاستعادة هذه المواصفات.


ولفت " كمال " ، إلى أن الجودة هي كلمة السر في عودة الأسواق العالمية للإقبال على القطن المصري  ، وهو أمر في غاية الأهمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات ، موضحا أن الصادرات المصرية تجاوزت حاجز 5.6 مليون طنا .  

القطن توك شو الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي برنامج هذا الصباح القطن المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

أخبار الرياضة.. الزمالك يقترب من ضم بلايلي وكلاتنبيرج يضع لائحة الحكام

سافيو احتياطي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد المنيستري بدوري الأبطال

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

ارتفاع سعر صرف اليورو فى البنوك اليوم الجمعة 7-10-2022

لطلاب أولى ثانوي.. تسليم التابلت خلال أيام واتاحة سداد التأمين بالبريد

شبيهة أم كلثوم.. قصة شهد أصغر منشدة في دمياط

هشام آمنة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية في سيناء

بايدن: التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر نهاية العالم

مطار القاهرة: راكب مصر يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الشاي ينقص الوزن وخالي من الكافيين| غير متوقع

بمكياج لافت.. مي عز الدين تستعرض جمالها

بعد تغزلها بزوجها .. إطلالات بوسي وهشام ربيع تثير جدلا |شاهد

فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ