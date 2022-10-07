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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 أهداف.. المصري كريم أشرف يواصل التألق مع شباب الهلال السعودي

كريم أشرف
كريم أشرف

واصل المهاجم المصري كريم أشرف، لاعب فريق الشباب بنادي الهلال السعودي، تألقه مع الزعيم في مسابقة الدوري السعودي.

وسجل كريم أشرف هدفا في فوز الهلال على الاتفاق بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ليرفع المهاجم المصري رصيده إلى 6 أهداف مع الزعيم من 3 مباريات فقط.

وكان كريم أشرف استهل مشواره مع الهلال في مسابقة الدوري السعودي للشباب هذا الموسم، بتسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في فوز الزعيم على الأنصار بثمانية أهداف.

شباب الهلال السعودي

 

وأحرز كريم أشرف هدفين في فوز الهلال على الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للشباب.

من هو كريم أشرف؟

بدأ كريم أشرف حكايته مع كرة القدم بالانضمام إلى إحدى الأكاديميات بالمملكة العربية السعودية في سن صغير، وفي 2012 انضم إلى أكاديمية تسويق لاعبين تحت قيادة مدرب استكلندي اسمه ريتشي ويسلون.

خاض كريم أشرف مباراة ودية أمام نادي الهلال، منذ حوالي 6 سنوات، وأعجب كشافي الزعيم بإمكانيات المهاجم المصري، وبالفعل انضم اللاعب إلى الهلال.

وسبق وأن انضم كريم أشرف إلى منتخب مصر للشباب في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني محمود جابر.

 

كريم أشرف الهلال الدوري السعودي منتخب مصر محمود جابر

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