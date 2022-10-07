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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

معرض تراثنا الراعي الفني لـ 100 عارض من ذوي الهمم هذا العام

صدى البلد

أعلنت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، مشاركة 104 عارضين من ذوي الهمم في معرض تراثنا 2022، من خلال عرض منتجات 15 جمعية أهلية مخصصة لرعاية ذوي الهمم ومرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بهم، في إطار مساهمة الجهاز في تنمية المشروعات في الاستراتيجية الوطنية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم لذوي الهمم، باعتبارهم شركاء أساسيون في نسيج الوطن وفاعلون في مجالات التنمية المختلفة، خاصة المبدعون منهم وأصحاب الفنون التراثية التي تعكس الهوية المصرية.


وأشارت جامع - في بيان للجهاز اليوم الجمعة - إلى أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على دعم ذوي الهمم المشاركين في معرض "تراثنا" الذى ينظمه الجهاز سنويا سواء بشكل فردي أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، بتسهيل مشاركتهم في أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين، باعتباره نافذة تسويقية كبيرة لمنتجاتهم ومشغولاتهم اليدوية، مما يساعدهم على تحقيق مبيعات جيدة خلال مشاركتهم في المعرض، بجانب إتاحة الفرص التصديرية لهم، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر. 


وأوضحت أن الجهاز يقدم كافة سبل الدعم المالي وغير المالي لأبناء مصر من ذوي الهمم لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر في مختلف المجالات التي تناسبهم وتحقق لهم طموحاتهم في العمل والإنتاج، بالإضافة إلى تعاون الجهاز مع العشرات من الجمعيات الأهلية المتخصصة في دعم ورفع قدرات ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع وإتاحة فرص عمل مربحة ومستمرة.

 


جدير بالذكر أن الدورة الرابعة لمعرض تراثنا ستبدأ من 9 أكتوبر، وتستمر حتى 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية يوميا من 11 صباحا إلى 10 مساء ما عدا الأحد 9 أكتوبر يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة 4 عصرا.
 

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة نيفين جامع معرض تراثنا 2022

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