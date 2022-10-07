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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

ملعقة السنبلة
ملعقة السنبلة

أثار هوس جامعي المقتنيات القديمة بملعقة السنبلة القديمة، تعجب الجميع، خاصة وأنه أُشيع بيعها مقابل مبلغ 150 ألف جنيه، ما حولها إلى تراث يبحث عنه هواة الانتيكات، وسط تساؤلات كثيرة عن السبب وراء سعى هؤلاء وراءها بعد ما كانت متواجدة في كل البيوت المصرية سواء كانت فقيرة أو غنية.

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3 أسرار حولت الملعقة السنبلة إلى تراث…

 

ملعقة السنبلة تتحول إلى تراث 

انتشرت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، لأشخاص يبحثون عن شراء ملعقة السنبلة، مقابل مبالغ مالية كبيرة، بصورة أثارت اندهاش الجميع، ما حفز البعض على البحث في أدراج مطابخهم باحثين عنها في سبيل السعي وراء الثراء السريع من ورائها.

 

ملعقة السنبلة الأشهر والأكثر انتشارًا في مصر 

تعتبر ملعقة سنبلة القمح ملعقة فضية بدأ استيرادها في الوطن العربي عام 1970م، واستمرت حتى عام 1983م، وكانت متواجدة في كل البيوت المصرية، حيث قام التجار باستيراد ما يقرب من 30 مليون ملعقة.

 

سر تكوين ملعقة السنبلة والمعادن المتواجدة داخلها

تمتاز ملعقة السنبلة الأصلية بتركيبها الكيميائي الذي يتكون من الحديد والفضة، بصورة تمنعها من الصدأ لمدة تتجاوز الـ 50 عاما، بالإضافة إلى رقة وأناقة تصميمها المميز مع رسمه سنبلة القمح عليها 

 

ملعقة السنبلة بـ 150 ألف جنيه 

“ملعقة واحدة هتغير حياتك 360 درجة.. ملاعق وشوك السنابل يصل سعرها إلى 150 ألف جنيه.. دور عليها في المطبخ”.. تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المنشور وسط حالة من الجدل الواسع، متسائلين عن المميز في تلك الملاعق حتى يسعى البعض لاقتنائها بمثل هذا المبلغ، وعن طريقة بيعها، والأماكن المخصصة لذلك.

وتعد ملعقة السنبلة إحدى أقدم أنواع الملاعق التي تم استخدامها داخل مصر، وهي مميزة بوجود رسمة سنبلة القمح عليها، وعلى الرغم من تواجدها بكثرة قديمًا إلا أن وجودها في الوقت الحالي أصبح نادرًا.

 

حقيقة وصول سعرها إلى 150 ألف جنيه

على الرغم من انتشار منشور بيع ملاعق السنبلة مقابل 150 ألف جنيه، إلا أن هذا السعر خيالي بعيد عن السعر الحقيقي لتداولها، وفقًا لما أوضحه أحد تجار المقتنيات القديمة، والذي أشار إلى أن سعر الملعقة الواحدة منها قد يصل إلى 30 جنيها فقط، إذا كانت محتفظة بكامل جودتها.

 

أحد التجار يرغب في شراء الملعقة مقابل 500 جنيه 

وكان نشر أحد تجار الأسواق القديمة منشورا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يرغب من خلاله شراء ملعقة السنبلة مقابل 500 جنيه للملعقة، كاتبًا في منشوره “ اللي عنده من دي اشتريها منه بـ 500 جنيه ياريت اللي عنده يعرفني مهما كانت الكمية والبوست جاد مش هزار ويبت الصورة في ماسج أو ادد وأنا هتواصل معاه”.

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