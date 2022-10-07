حسام زكي يدعو السياسيين للتواصل لكي يسير لبنان على الطريق الصحيح

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن الاستحقاقات الدستورية في لبنان تستحق المزيد من التشاور والتواصل بين السياسيين اللبنانيين للوصول الى التفاهمات المطلوبة حتى يسير البلد على الطريق الصحيح، معبرا عن أمله في استمرار التواصل لأنه يقود الى التفاهمات، مؤكدا أن لبنان مقبل على أمر إيجابي.



جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية ببيروت بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الصلح.



وشدد زكي على اهتمام الجامعة العربية بلبنان ومواكبتها له في الاستحقاقات المهمة كافة خصوصا انه مقبل على استحقاق رئاسي مهم.



وأوضح أنه قام بجولة أمس على رؤساء الكتل الأساسية في البرلمان شملت "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة "أمل"، موضحا أن هناك إجماعا على أهمية الاستحقاق ولكن هناك تباينات في المواقف.





وأضاف زكي، أن زيارته لبيروت تزامنت مع أنباء عن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الجامعة العربية تؤيد بالكامل المواقف اللبنانية في سبيل الحفاظ على الحقوق الاقتصادية للبنان في البحر، معبرا عن أمله في أن تكون هناك أخبار جيدة في هذا الشأن وتنعكس إيجابا على مجمل الوضع بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي المقبل.