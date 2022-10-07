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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الإسكندرية.. سعيد حامد يبكي بسبب همام في أمستردام

صورة من الندوة
صورة من الندوة

بكى المخرج سعيد حامد خلال ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بسبب فيلم همام في امستردام.

 

وحكي سعيد حامد عن كواليس فيلم همام في أمستردام باكيا وقال المنتح محمد العدل قال إن الفيلم سيسافر إلي براغ، وقررت ألا أسافر مع الفريق وفوجئت حينما وصلوا أن نيجاتيف الفيلم لم يصل، وكلمني خالد حماد وقال لي" النيجاتيف ضاع" وفضلنا جميعا لمدة 48 ساعة في حالة صعبة وعرفنا إن الشنط ذهبت إلي أمريكا بالخطأ، وكان هذا الفيلم السبب في نقلة الصوت في السينمات القديمة.

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رسائل دنيا سمير غانم وسعيد حامد ومحمد عبد العزيز بافتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل إفتتاح دورته ال38 عدد من نجوم الفن وهم المخرج الكبير محمد عبد العزيز والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرج سعيد حامد، والمنتج وجيه الليثي، والإذاعي إمام عمر.

 

وحرص الإذاعى "إمام عمر" على إلقاء كلمة أثناء تكريمه بحفل الافتتاح: "أنا سعيد جدا بتكريم بمهرجان الإسكندرية السينمائي، وقام بإهداء الجائزة لعمه حسن إمام عمرو والإذاعي الكبير وجدي الحكيم الذي علمني الإذاعة.

 

واستلم نجل المنتج وجيه الليثي تكريمه  واعتذر عن حضوره لسبب مرضه.

 

واحتفي الحضور بتكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز ووقفوا له لتحيته، وحرص شقيقه المخرج عمر عبد العزيز على الصعود إلي المسرح لتحيته وألقى كلمة قال فيها:" أشكر وزارة الثقافة وجمهور الإسكندرية العظيم وكتاب ونقاد السينما برئاسة الأمير أباظة، خاصة وأنه خصص الدورة للكوميديا وأهداها أيضا للنجم محمود حميدة، وأنا حاولت أن أقدم عدد من القضايا في الأفلام الكوميدية التي قدمتها.

 

كما احتفي المهرجان أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد وحيوه بشده عند صعودة إلي المسرح، وقال في كلمته: " أنا سعيد اليوم بتكريمي وأعتبره تاج على رأسي وأشكر السينما المصرية كلها في وجود أستاذي محمد عبد العزيز والمخرج على بدرخان والمخرج خيري بشارة.

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على التواجد لتقديم الفنانة دنيا سمير غانم التي يكرمها المهرجان والتي خطفت الأنظار وتصفيق الحاضرين فور صعودها إلى المسرح.

 

وقالت دنيا:" أنا سعيدة بتكريمي اليوم وفخورة بوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد فهو أول من قدمني للسينما، ويارب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائما.

 

وبدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

 

والمهرجان يكرم  كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها:  إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل،  مديرة التصوير أبية فريد.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين،  المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

ويتنافس  21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت وتضم في عضويتها كل من المخرجة هالة خليل، الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسول ، المخرجة ماريا لافي.

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