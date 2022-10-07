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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يدلي بتصريحات خطيرة حول اليونان.. تفاصيل

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تهديداته ضد اليونان، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد أول اجتماع للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، أمس الخميس: "أيًا كانت الدولة التي تزعجنا، وأيًا كانت الدولة التي تهاجمنا، فسيكون ردنا دائمًا أن نقول: في منتصف الليل قد نصل فجأة"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

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وردا على سؤال عما إذا كان يقصد شن هجوم على اليونان، قال أردوغان للصحفي: "لقد فهمت الأمر بشكل صحيح، وكان ينبغي أن يلتقطوا (اليونان) هذه الرسالة أيضًا".

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا توترات منذ فترة طويلة.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه لا شيء يستحق المناقشة مع اليونان في الوقت الراهن، متهما أثينا بإرساء سياساتها على "الأكاذيب".

وقال: "إنهم ليسوا في المكان الذي يفترض أن يكونوا فيه. سياستهم برمتها قائمة على الأكاذيب، فهم ليسوا أمناء. ليس لدينا ما نناقشه مع اليونان".
 

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