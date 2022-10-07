وزير الرياضة: بروتوكول تعاون معهد كارلسروه لدعم المشروعات البحثية للشباب

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، مع مجموعة من الخبراء الأجانب الذين شاركوا كمتحدثيين رئيسيين فى فعاليات المؤتمر الدولى للرياضة والعلوم التكنولوجية، والذى أُقيم فى مصر خلال الفترة 4-5 أكتوبر الجارى بمشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء من مختلف الدول الأجنبية.

استمع الوزير إلى أبرز ما تناوله مؤتمر علوم الرياضة والتكنولوجيا من مناقشات ومواد علمية تدريبية دارت حول عدة محاور منها "برامج الطب الرياضى، والتغذية الصحية، ومستحدثات استخدامات التكنولوجيا في علوم الرياضة".

اتفق وزير الشباب والرياضة مع عدد من متحدثى المؤتمر عن معهد كارلسروه للتكنولوجيا KIT -والذى يعد واحداً من أكبر مؤسسات البحث والتعليم فى ألمانيا- على دراسة إعداد بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بحيث يساهم المعهد كاستشارى تقنى فى المشروعات البحثية للشباب المصرى، والذى تدعمهم الوزارة، إضافة إلى المشاركة فى المؤتمرات والمعارض الدولية كشريك أكاديميى.

رحب وزير الشباب والرياضة بالخبراء والعلماء المتخصصين بتواجدهم فى بلدهم الثانى مصر للمشاركة فى المؤتمر الدولى للرياضة والعلوم التكنولوجية، معرباً عن تقديره لما قدموه من علم وخبرة خلال جلسات وورش عمل المؤتمر.

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى الحرص على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات سواءً على الصعيد المحلى أو الدولى دعماً للمشروعات والبرامج المختلفة التى تنفذها الوزارة، موجهاً بسرعة دراسة الشراكة مع معهد كارلسروه للتكنولوجيا، ووضع ما تم الاتفاق عليه من بنود تعاون بين الطرفين ضمن البروتوكول، ومراجعته بشكل كامل تمهيداً لتوقيعه خلال الفترة المقبلة.

60

61

62