5 سيارات فئة الـ SUV الأكثر مبيعا في مصر .. تفاصيل وأسعار

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الاميك"، عن تفاصيل جديدة لحجم مبيعات سيارات الـ SUV، خلال الـ 8 شهور الاولى من العام 2022 الجاري.

تحتل السيارات الرياضية من فئة SUV شعبية كبيرة داخل السوق المحلي، نسبة إلى العديد من المقاومات ابرزها المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة، إلى جانب الارتفاع المناسب، بالاضافة للتجهيزات الخاصة بكل علامة تجارية.

وتصدرت السيارة شيري تيجو 3 هذه القائمة بعدد 4241 نسخة، بالاضافة إلى شيري تيجو 7 بعدد 3770 سيارة، و النسخة كيا سبورتاج بعدد 3581 سيارة، بالاضافة إلى جانب السيارة هيونداي توسان بعدد 2058 سيارة، و نيسان قشقاي بعدد 1509 سيارة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار هذه الاصدارات بالسوق المصري وابرز مواصفاتها.

الاكثر مبيعًا لـ 5 سيارات من فئة الـ SUV

1 – شيري تيجو 3 موديل 2023

تعتمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، وينتج المحرك قوة قدرها 125 حصانا، مع 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بقيمة قدرها 385 الف جنيه.

الاكثر مبيعًا لـ 5 سيارات من فئة الـ SUV

2 – شيري تيجو 7 موديل 2023

دعمت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي للعجلات طراز DSG.

وتبدأ أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من 455 الف جنيه حتى 490 الف جنيه.

الاكثر مبيعًا لـ 5 سيارات من فئة الـ SUV

3 – كيا سبورتاج موديل 2022

تمتلك السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 محرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 140 حصانا، و 161 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع امكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويتراوح سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بين 554,900 جنيه و 719,900 جنيه.

الاكثر مبيعًا لـ 5 سيارات من فئة الـ SUV

4 – هيونداي توسان موديل 2022

زودت السيارة هيونداي توسان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة سباعي السرعات، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 9 ثواني.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي توسان موديل 2022 من 595,000 جنيه حتى 755,000 جنيه.

الاكثر مبيعًا لـ 5 سيارات من فئة الـ SUV

5 – نيسان قشقاي موديل 2022

تنطلق السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.9 ثانية، بينما تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية CVT، مع محرك 1300 سي سي تيربو، بقوة 148 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتقدم السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 بقيمة سعرية تبدأ من 579,000 جنيه حتى 659,000 جنيه.