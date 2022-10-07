خبير لوائح: يحق للنادي المصري استئناف قرار إيقاف القيد بعد 21 يوما

أكد عامر العمايره خبير اللوايح، أن قرار إيقاف قيد النادى المصري البورسعيدي بسبب شكوى المدرب التونسي معين الشعباني قابل للاستئناف خلال 21 يوما.

قال عامر العمايرة عبر تويتر : قرار غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا بتغريم النادى المصري لصالح التونسى معين الشعبانى

20 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي و80 ألف دولار كراتب مستحق بالإضافة للفائدة 5% من 1 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

أضاف عامر العمايرة : يُمنع المصري من تسجيل أي لاعبين جدد ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى يتم دفع المبلغ المستحق.

واستطرد عامر العمايرة : من حق المصري الاستئناف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس خلال 21 يوما من تاريخ استلام أسباب القرار.

شوبير يؤكد ايقاف المصري

ونشر أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

وجاءت التغريدة كالتالي:

الفيفا يقرر وقف القيد للنادي المصري 3 فترات بسبب شكوى معين الشعباني .. القرار يبدأ تنفيذه بدءا من اليوم.

ازمة نادى غزل بورسعيد

وقع كامل ابوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصري و علاء عنبر رئيس مجلس إدارة نادى غزل بورسعيد عقد اتفاق إنهاء الخلاف بين الناديين والذى انفرد “صدى البلد” بنشر تفاصيله.

جاء توقيع عقد الاتفاق بحضور نائبي مجلس إدارة المصرى رجب عبد القادر و الحسيني ابو قمر و عضو المجلس ياسر سالم و اللواء محسن شتا مستشار النادى للشؤون الإدارية من جانب المصرى ومن جانب غزل بورسعيد حضر احمد الغزاوى نائب الرئيس و ابراهيم فاروق امين الصندوق وخالد محمود عضو المجلس والمستشارين القانونين الناديين.

كان كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادى المصرى نجح فى إنهاء مشكلة النادى ونادى غزل بورسعيد عقب صراع قضائى دام لعدة سنوات بين الغزل ومجلس المصرى السابق .

وقدرت التلفيات بناء على لجنة شكلها محافظ بورسعيد بـ ١٠ ملايين جنيه بالإضافة إلى ٣.٥ مليون جنيه متعلقات و اثاث وأدوات وغيرها تم الاستيلاء عليها مما دفع غزل بورسعيد لرفع دعوى قضائية بتعويض ٢٠ مليون جنيه.