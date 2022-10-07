على هامش مران الزمالك.. الونش يخوض تدريبات تأهيلية في الجيمانيزيوم

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة على هامش التدريبات التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بسبب الإصابة.

وبدأ "الونش" في برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية خفيفة، و تواجد اللاعب في ملعب التدريب وعقد جلسة سريعة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للاطمئنان على حالته.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري.