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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعلن عن 6 دورات تدريبية خلال أكتوبر

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، عن الدورات التدريبية للاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي .

وقالت كلية الدراسات العليا للتربية ، أن هناك مجموعة من الدورات التدريبية المميزة لاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي والكيفي للبيانات يقدمها  مركز القياس والتقويم مركز القياس والتقويم التربوي بللتربية جامعة القاهرة بشهادة معتمدة من جامعة القاهرة بختم الشعار توثق من الجامعة ووزارة الخارجية.


كما يقدم المركز مجموعة من الدورات المتخصصة في القياس والتقويم التربوي والتحليل الاحصائي بمختلف البرامج الإحصائية..


كما يقدم خدمة التحليل الاحصائي لنتائج البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه ، ويقدم المركز شهادات معتمدة من جامعة القاهرة ومختومة بختم شعار الجمهورية.

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الدراسات العليا للتربية بالقاهرة تعلن مد فتح موقع الارشاد الالكتروني للطلاب

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إعلام القاهرة تعلن عن دورتين تدريبيتين خلال شهر أكتوبر


وسوف يعلن المركز قريبا عن مجموعة من الدورات تشمل :

  • التحليل الاحصائي ببرنامج spss المستوي الأساسي والمتقدم.
  • نمذجة المعادلة البنائية وتحليل المسار باستخدام برنامج amos.
  • إعداد الاختبارات التحصيلية وفق جدول المواصفات .
  • التحليل الكيفي للبيانات باستخدام برنامج maxqda.
  • أخصائي تقويم تربوي.
  • بالإضافة إلي مجموعة من الدورات التدريبية المتميزة  علي برامج نظريات القياس التقليدية والحديثة.

     
كلية الدراسات العليا للتربية القاهرة الدورات التدريبية الاحصائي التحليل الكمي مركز القياس والتقويم التربوي

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