الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة تعلن عن 6 دورات تدريبية خلال أكتوبر

أعلنت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة ، عن الدورات التدريبية للاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي .

وقالت كلية الدراسات العليا للتربية ، أن هناك مجموعة من الدورات التدريبية المميزة لاحتراف التحليل الاحصائي والتحليل الكمي والكيفي للبيانات يقدمها مركز القياس والتقويم مركز القياس والتقويم التربوي بللتربية جامعة القاهرة بشهادة معتمدة من جامعة القاهرة بختم الشعار توثق من الجامعة ووزارة الخارجية.



كما يقدم المركز مجموعة من الدورات المتخصصة في القياس والتقويم التربوي والتحليل الاحصائي بمختلف البرامج الإحصائية..



كما يقدم خدمة التحليل الاحصائي لنتائج البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه ، ويقدم المركز شهادات معتمدة من جامعة القاهرة ومختومة بختم شعار الجمهورية.



وسوف يعلن المركز قريبا عن مجموعة من الدورات تشمل :