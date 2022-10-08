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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 : خلاف مع الأقارب

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم، إلى أن صحتك الممتازة قد تجعلك تشعر بالحيوية وتمنحك الأمل في تجربة شيء جديد اليوم.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 6 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

برج الحوت وحظك اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

يبدو أنه يوم جيد ما عليك سوى توخي الحذر أثناء التعامل مع مشكلة الملكية، قد تصبح ممتلكات الأجداد سببًا للتوتر أو الخلاف بين الأقارب، قد تضطر إلى لعب دور صانع السلام من أجل تسوية الأمر، قد تجعلك صحتك الممتازة تشعر بالحيوية وتمنحك الآمال في تجربة شيء جديد اليوم. 

توقعات برج الحوت مهنيا

هذا يوم ممتاز، قد يحظى أداؤك المتميز بتقدير رئيسك في العمل، قد ينضم البعض إلى الدورات المهنية.

توقعات برج الحوت صحيا

قد تسير الأمور بسلاسة على الصعيد الصحي، قد تلتقي بأصدقائك وتقضي وقتًا ممتعًا، قد يستمتع البعض أيضًا بالعلاج بالتدليك.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد يكون من السهل عليك أن تتعايش مع شريكك مع طاقة كوكبية مواتية، قد تجد العديد من الأشياء للقيام بها والاستمتاع بها معًا.

توقعات برج الحوت خلال الأيام المقبلة

قد تجد صعوبة في تصفية المدفوعات المستحقة أو المتوقفة قد ينتهي الأمر بالبعض أيضًا بشراء أشياء ليست ضرورية حقًا.

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