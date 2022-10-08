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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المحافظ يفتتح معرض فناني الغربية

تكريم أبطال أكتوبر والطلاب المتفوقين فى احتفال الغربية بالعيد القومي .. صور

احتفالية العيد القومي
احتفالية العيد القومي لمحافظة الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس، الحفل الفني الذي نظمه المركز الثقافي بطنطا بمناسبة العيد القومي الـ ٢٢٤ للمحافظة.

 وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، النائب حسام الخولي زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، النائب أحمد حماد ، النائبة سامية توفيق،  نجوى العشيري السكرتير العام، محمد حمدي رئيس قطاع وسط وغرب الدلتا بوزارة الثقافة، عزه عادل مديرة المركز الثقافي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

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بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات محافظة الغربية والذي لقي تفاعل شديد من الموجودين بالقاعة في إشارة واضحة للتغير الحقيقي الذي تم في محافظة الغربية.

 كما تم عرض فيلم عن مشاهير محافظة الغربية بعنوان "عيدها عيدنا" والذي عايد فية مشاهير المحافظة على أهل الغربية بعيدهم القومي، واستكمل الحفل فقراته بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية وطلائع الأنفوشي تلاه عرض راقص لباليه المركز الثقافي بطنطا بعنوان اقروا التاريخ، وعلى هامش الاحتفال افتتح محافظ الغربية ومرافقوه معرض الفنون التشكيلية الخامس والذي أبدى المحافظ أعجابة الشديد لما تم عرضه بالمعرض.

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واختتم الحفل بتكريم أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وتكريم ٤٠ من الطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية، إلى جانب تكريم الفائزين في بطولة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف والتي تم تنظيمها صباح اليوم ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يذكر أن المحافظة وضعت برنامجا للاحتفال بالذكرى الـ ٢٢٤ للعيد القومي طوال شهر أكتوبر تتضمن افتتاح عدد من المشروعات ما بين (مدارس، مراكز شباب، مساجد، مشروعات خدمية  ومشروعات تنموية)، إلى جانب تنفيذ قوافل متنوعة ما بين قوافل (طبية، بيطرية، اجتماعية وزراعية)، وكذا تنظيم  رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات القومية، فضلا عن المعارض والمسابقات، والندوات التثقيفية ومجموعة من المبادرات المجتمعية والتوعوية).

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محافظ الغربية القيادات التنفيذية الغربية احتفالية العيد القومي العيد القومى الدكتور طارق رحمي الفنون التشكيلية

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