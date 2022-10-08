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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المولد النبوي.. قصة أشهر قصيدة مدح في التاريخ أعجبت الرسول وأشاد بها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

من المعروف والشائع أن المدح في اللغة العربية وذاكرة الشعر العربي العريق يعني الثناء على الشخص وتمجيد صفاته الحسنة رغم أنه لا يستلزم المحبة أحيانًا؛ إلا أن مفهوم المديح النبوي اكتسب أهمية خاصة طيلة القرون الـ14 الماضية، سواء عند الأدباء أو الشعراء أو النقاد أو حتى الفقهاء والمحدثين.

يذكر الدكتور زكي مبارك في كتابه "المدائح النبوية في الأدب العربي" أن المديح النبوي هو فن "من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص"، وهو بذلك لا يشبه المدح العادي الذي قد يقترن كثيرًا بالتملق للسلاطين والأمراء، فهو مدح اختص به الرسول الكريم ويقوم في الأساس على العشق المصطفوي والانغماس فيه.

وعكس ما يظن البعض، فإن شعر المديح النبوي لم يظهر أثناء فترة الرسالة الشريفة، بل ظهر حتى قبل مولد الرسول وأثناء طفولته، فنرى أن جده عبد المطلب وعمه أبو طالب لهما قصائد شهيرة يمدحان فيها الرسول، إلا أن المديح النبوي لم يكتسب الصفة المتعارف عليها الآن إلا في عصر النبوة المتأخر مع ظهور شعراء فطاحل وهم من الصحابة وعلى رأسهم ابن عم الرسول وصفيه الإمام علي بن أبي طالب وحسان بن ثابت وكعب بن زهير وعبد الله بن رواحة. ثم سرعان ما اشتهر هذا النوع من الشعر متأخرًا مع شعراء المديح النبوي، وهم متأخرين، البوصيري وابن الفارض والشريف الرضا وعبد الله الحموي وابن نباتة المصري وأحمد شوقي.

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وفي ذكرى المولد النبوي الشريف، يستعرض "صدى البلد" قصة أشهر قصيدة مدح نظمت في التاريخ الإسلامي بل وقيلت في زمن النبوة وألقيت على سمع الرسول وأعجب بها، ألا وهي قصيدة بانت سعاد للصحابي والشاعر الكبير كعب بن زهير، وهو نجل زهير بن أبي سلمي صاحب المعلقة الشهيرة.

قصة القصيدة

ألقيت القصيدة عام 8 من الهجرة على مسامع الرسول، وقد اشتهرت باسم البردة لأن النبي أعجب بها وخلع بردته وأعطاها لكعب بن زهير مكافأة له على هذه الصحيحة. لكن قبل ذلك لم تنظم القصيدة أصلاً إلا في سبيل النجاة من القتل، حيث إن كعبًا خرج هو وأخوه بُجَير إلى رسول الله حتى بلغا مكان بين البصرة والمدينة المنورة فقال كعب لبُجَير "الْحَقِ الرجل (يعني رسول الله) وأنا مقيم ها هنا، فانظر ما يقول لك. فقدِمَ بجير على رسول الله فسمع منه وأسلم، وبلغ ذلك كعبًا فقال:

مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي بُجَيْرًا رِسَالَةً فَهَلْ لَكَ فِيمَا قُلْتَ بِالْخَيْفِ هَلْ لَكَا
شَرِبْتَ مَعَ الْمَأْمُونِ كَأْسًا رَوِيَّةً فَأَنْهَلَكَ الْمَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا٦
وَخَالَفْتَ أَسْبَابَ الْهُدَى وَاتَّبَعْتَهُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ وَيْبَ غَيْرِكَ دَلَّكَا
عَلَى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ أُمًّا وَلَا أَبًا عَلَيْهِ وَلَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ أَخًا لَكَا
فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِآسِفٍ وَلَا قَائِلٍ إِمَّا عَثَرْتَ لَعًا لَكَا

وبعث بها إلى بجير، فكره أن يكتمها رسول الله، فأنشده إياها، ثم قال بجير لكعب:

مَنْ مُبْلِغٌ كَعْبًا فَهَلْ لَكَ فِي الَّتِي تَلُومُ عَلَيْهَا بَاطِلًا وَهْيَ أَحْزَمُ
إِلَى اللهِ — لَا الْعُزَّى وَلَا اللَّاتِ — وَحْدَهُ فَتَنْجُو إِذَا كَانَ النَّجَاةُ وَتَسْلَمُ
لَدَى يَوْمِ لَا يَنْجُو وَلَيْسَ بِمُفْلِتٍ مِنَ النَّاسِ إِلَّا طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسْلِمُ
فَدِينُ زُهَيْرٍ وَهْوَ لَا شَيْءَ دِينُهُ وَدِينُ أَبِي سُلْمَى عَلَيَّ مُحَرَّمُ

فلما بلغ كعبًا الكتاب ضاقت به الأرض، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان في حاضره من عدوِّه، فقالوا: هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدًّا قال قصيدته التي يمدح فيها الرسول، ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل من جهينة، فغدا به إلى رسول الله حين صلى الصبح، فصلى معه، ثم أشار له إلى رسول الله فقال: "هذا رسول الله، قم إليه فاستأمنه". فقام حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله لا يعرفه، فقال: "يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبًا مسلمًا، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟" فقال رسول الله: "نعم!" فقال: "أنا، يا رسول الله، كعب بن زهير!" ثم أنشده القصيدة التي يبدأ مطلعها بـ:

انَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُولُ
وَمَا سُعَادُ غَدَاةَ الْبَيْنِ إِذْ رَحَلُوا إِلَّا أَغَنُّ غَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ
هَيْفَاءُ مُقْبِلَةً عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً لَا يُشْتَكَى قِصَرٌ مِنْهَا وَلَا طُولُ
تَجْلُو عَوَارِضَ ذِي ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَمَتْ كَأَنَّهُ مُنْهَلٌ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ
أَكْرِمْ بِهَا خُلَّةً لَوْ أَنَّهَا صَدَقَتْ مَوْعُودَهَا أَوْ لَوَ انَّ النُّصْحَ مَقْبُولُ
لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِنْ دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلُ١١
فَمَا تَدُومُ عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِهَا كَمَا تَلَوَّنُ فِي أَثْوَابِهَا الْغُولُ
وَلَا تَمَسَّكُ بِالْعَهْدِ الَّذِي زَعَمَتْ إِلَّا كَمَا يُمْسِكُ الْمَاءَ الْغَرَابِيلُ
فَلَا يَغُرَّنْكَ مَا مَنَّتْ وَمَا وَعَدَتْ إِنَّ الْأَمَانِيَّ وَالْأَحْلَامَ تَضْلِيلُ
كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبٍ لَهَا مَثَلًا وَمَا مَوَاعِيدُهَا إِلَّا الْأَبَاطِيلُ
أَرْجُو وَآمُلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ
أَمْسَتْ سُعَادُ بِأَرْضٍ لَا يُبَلِّغُهَا إِلَّا الْعِتَاقُ النَّجِيبَاتُ الْمَرَاسِيلُ

الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. مفتي الجمهورية: يمدُّنا بمزيد من الأمل والنور

مفتى الجمهورية: الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمدنا بمزيد من الأمل والنور

ويقول بعد أبيات:

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ مَسْلُولُ
فِي عُصْبَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَا أَسْلَمُوا زُولُوا
زَالُوا فَمَا زَالَ أَنْكَاسٌ وَلَا كُشُفٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا مِيلٌ مَعَازِيلُ١٤
شُمُّ الْعَرَانِينِ أَبْطَالٌ لَبُوسُهُمُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ فِي الْهَيْجَا سَرَابِيلُ
لَا يَفْرَحُونَ إِذَا نَالَتْ رِمَاحُهُمُ قَوْمًا وَلَيْسُوا مَجَازِيعًا إِذَا نِيلُوا
يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهُمْ ضَرْبٌ إِذَا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيلُ
لَا يَقَعُ الطَّعْنُ إِلَّا فِي نُحُورِهِمُ وَمَا لَهُمْ عَنْ حِيَاضِ الْمَوْتِ تَهْلِيلُ

 

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