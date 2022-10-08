محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بالمحافظة، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أنه جاري العمل بعدد 26 مشروعاً للري، منها 21 مشروعاً لتأهيل الترع، وعدد 4 مشروعات للكباري، ومشروعاً لتأهيل محطة رفع، مشيراً إلى أن تلك المشروعات منها ما تم نهو أعماله بالفعل وتشمل، تأهيل جنابيات بحر الجرجبة من الفم إلى 6,950 كم، وتأهيل بحر قصر الجبالي العالي من الفم إلى 2,3 كم، بجانب نهو تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الفيوم.

وأضاف وكيل وزارة الري، أنه جاري العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل جنابيات بحر الجرجبة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 95%، وتأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 31,3%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 37,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 37%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 31%.

وتابع، أنه يجرى أيضاً تأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 69%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 31%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 16%، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 11%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 56%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 62%.

وكشف وكيل وزارة الري، أنه يجري العمل لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 10%، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 14%، وتأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%.

ولفت وكيل الوزارة، أن الأعمال الجاري تنفيذها شملت أيضاً إنشاء كوبري على بحر أبو جنشو أمام الوحدة الصحية بأبشواي، وبلغت نسبة التنفيذ به 65%، وعملية إحلال وتجديد كوبري مشاه على بحر سنورس العمومي، وبلغت نسبة التنفيذ به 25%، ونهو عملية إحلال وتجديد كوبري الونايسة على بحر النزلة ك 30,30، وعملية إحلال وتجديد بحر تنهلا ك 1,02، وبلغت نسبة التنفيذ 95,2 %، بجانبنهو أعمال إعادة تأهيل محطة رفع مصرف القاطع الشرقي وبطس سعيد ووحدة ديزل لمحطة القاطع الغربي، فضلاً عن نهو عمليتي أصلان "أ"و "ب".

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