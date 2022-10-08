عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتابع تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية

المشروعات العملاقة
المشروعات العملاقة لمياه الري

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تنفيذ مشروعات تأهيل المجاري المائية بالمحافظة، في إطار خطة الدولة لتأهيل وتبطين المجاري المائية، حفاظاً على مياه الري ومنعاً لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضى الزراعية.  

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن مشروعات تأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، يصاحبها التوسع في تنفيذ مشروعات الري الحديث، للحفاظ على لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، والمحافظة على خصوبة التربة، لافتاً إلى جهود المحافظة في التنسيق مع عدد من الجهات الشريكة مثل البنك الزراعي المصري لتقديم حوافز وميزات كبيرة للمزارعين، لتشجيعهم على تطبيق نظم الري الحديث بأراضيهم.

وفي السياق نفسه، أوضح المهندس أيمن نضر، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، أنه جاري العمل بعدد 26 مشروعاً للري، منها 21 مشروعاً لتأهيل الترع، وعدد 4 مشروعات للكباري، ومشروعاً لتأهيل محطة رفع، مشيراً إلى أن تلك المشروعات منها ما تم نهو أعماله بالفعل وتشمل، تأهيل جنابيات بحر الجرجبة من الفم إلى 6,950 كم، وتأهيل بحر قصر الجبالي العالي من الفم إلى 2,3 كم، بجانب نهو تأهيل عدد 7 ترع بدائرة الإدارة العامة لرى شرق الفيوم.

وأضاف وكيل وزارة الري، أنه جاري العمل لتنفيذ أعمال، تأهيل جنابيات بحر الجرجبة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 95%، وتأهيل الترع بهندسة ري إطسا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 31,3%، وتأهيل الترع بهندسة ري الغرق، وبلغت نسب التنفيذ بها 37,5%، وتأهيل الترع بهندسة ري النزلة، وبلغت نسبة التنفيذ بها 37%، وتأهيل الترع بهندسة ري يوسف الصديق، وبلغت نسبة التنفيذ بها 31%.

وتابع، أنه يجرى أيضاً تأهيل بحر الزربي الغربي، وبلغت نسبة التنفيذ به 69%، وتأهيل ترعة الجنابية القبلية ومسقة خالد من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 31%، وتأهيل ترعة النقلة وترعة باغوص والأهالي من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 16%، وتأهيل ترعة منشأة عطيفة وترعة جرفس من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 11%، وتأهيل ترعة المحجرة وامتدادها من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 56%، وتأهيل ترعة امتداد العدوة والوطية وترعة سراج الوسطاني وترعة الرجعية من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 62%.

وكشف وكيل وزارة الري، أنه يجري العمل لتأهيل ترعة عنز وجنابيتها من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 10%، وتأهيل ترعة البحر القبلي والبحر الغربي من الفم حتى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 32%، وتأهيل ترعة سرسنا الواطي وترعة امتداد سرسنا وترعة مسقة الشعب من الفم إلى النهاية، وبلغت نسبة التنفيذ بها 14%، وتأهيل ترعة سليمان دسوقي من الفم حتى الكيلو 7,6، وبلغت نسبة التنفيذ بها 34%، وتأهيل ترعة مطرطارس الشرقي من الفم إلى الكيلو 5,023، وبلغت نسبة التنفيذ بها 50%.

ولفت وكيل الوزارة، أن الأعمال الجاري تنفيذها شملت أيضاً إنشاء كوبري على بحر أبو جنشو أمام الوحدة الصحية بأبشواي، وبلغت نسبة التنفيذ به 65%، وعملية إحلال وتجديد كوبري مشاه على بحر سنورس العمومي، وبلغت نسبة التنفيذ به 25%، ونهو عملية إحلال وتجديد كوبري الونايسة على بحر النزلة ك 30,30، وعملية إحلال وتجديد بحر تنهلا ك 1,02، وبلغت نسبة التنفيذ 95,2 %، بجانبنهو أعمال إعادة تأهيل محطة رفع مصرف القاطع الشرقي وبطس سعيد ووحدة ديزل لمحطة القاطع الغربي، فضلاً عن نهو عمليتي أصلان "أ"و "ب".

 

محافظ الفيوم يناقش مقترح إنشاء مدرسة فنية قرب مصنع ضفائر السيارات الياباني

 

 

 

محافظ الفيوم يقرر تشكيل لجنة لمراجعة الموقف المالي لصندوق الإسكان

 

 

IMG-20221008-WA0029
IMG-20221008-WA0029
IMG-20221008-WA0027
IMG-20221008-WA0027
IMG-20221008-WA0028
IMG-20221008-WA0028
IMG-20221008-WA0030
IMG-20221008-WA0030
IMG-20221008-WA0026
IMG-20221008-WA0026
IMG-20221008-WA0031
IMG-20221008-WA0031
الفيوم اخبار الفيوم محافظ الفيوم المجاري المائية مياه الرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

قصة مأساوية أبكت شرم الشيخ.. حبة غلة تودي بحياة أم روسية وطفلين

الاثنين.. فرج عامر يزف بشرى لـ جمهور الأهلي بـ شان الصفقات الجديدة

اشتري بسرعة | انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم السبت وعيار 21 مفاجأه .. فيديو

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-10-2022

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟ .. 9 كلمات و3 سنن لا تغفلها

أسعار الذهب اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

طالبوا بإنشاء مركز شباب.. محافظ الفيوم يستمع لمقترحات أهالي الساكت

ترشيحاتنا

حقيقة إفلاس بنك كريدي سويس.. شبح أزمة 2008 يهدد بانهيار اقتصادي عالمي|ماذا يحدث؟

الرعاية الصحية: تجهيزات لتحويل شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى خضراء بمصر

شهيدان و11 إصابة.. اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم جنين

القباج تلتقي 700 متطوع من المشاركين في قمة المناخ بمعسكر أبو قير

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي بالمولد النبوى

لمحبي القهوة.. نجاح تجربة زراعة البن لأول مرة بالشرقية والشتلات تبدأ من 35 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالة جميلة في باريس| شاهد

توقف عن تناولها فورا.. طبيبة تحذر: هذا النوع من حلاوة المولد يهدد صحتك

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أسرار غير متوقعة لـ أناقة ميرهان حسين

خبير مناعة يكشف أسرار صادمة عن أمراض الخريف| تفاصيل

فيديو

الشرطة تتدخل.. قيادة متهورة على طريق الإسماعيلية بعد واقعة طريق السويس الأخيرة

على أجهزة التنفس .. آخر فيديو لـ هشام سليم قبل لفظ أنفاسه الأخيرة

بأس ايديها عشان متفضحوش .. كارمن لبس تكشف عن تعرضها للتحرش

بحضور الونش .. محمد حماقي يشعل حفل الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ