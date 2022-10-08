10 إصابات.. السيطرة على تسرب غاز الكلور من محطة صرف بالشرقية

أكد مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، إن محطة صرف صحي الديدمون التابعة لمركز ومدينة فاقوس شهدت حادث تسرب غاز كلور من أحدي الاسطوانات بمحطة مياه الدايدمون النقالي (كومباكت) تصرف 100 ل/ث، نتيجه تلف المحبس الخاص بالأسطوانة وتم التعامل مع التسريب بغمر إسطوانة الكلور بترعة بحر ابوالاخضر بجوار مأخذ المحطة.

وأضاف المصدر، إنه تم التعامل مع الموقف دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

كان 10 أشخاص أصيبوا بإشتباه اختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بمحطة صرف صحي الديدمون وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وللسيطرة علي التسريب وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تسريب كلور بمحطة صرف صحي الديدمون بمركز فاقوس واسفر عن وقوع عدد من الاصابات.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 10 أشخاص بإشتباة تسمم تم نقل 5 من المصابين الي مستشفي فاقوس واسعاف 6 آخرين بمحيط المكان وجاري تحرير محضر بالواقعة.