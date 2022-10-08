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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط3 بسوهاج

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (5) عناصر إجرامية شديدة الخطورة (مطلوب ضبط وإحضار أحدهم فى عدد 3 جنايات بإجمالى مدة حبس 41 سنة) بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ، وإتخاذهم دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ما أسفر عن مصرع إثنين منهم ، وضبط 3 آخرين وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون - 2 بندقية آلية - 4 خزينة – فرد محلى – مبالغ مالية – 2 دراجة نارية – 6 قطع سلاح أبيض – عدد من الطلقات الناية – 2 هاتف محمول – أدوات تعاطى المواد المخدرة) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

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