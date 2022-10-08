مطار القاهرة.. ضبط راكب أجنبي حاول تضليل الجمارك وتهريب مستحضرات تجميل.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من أصل مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل أخفاها الراكب بطرق مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك استوقف أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أن بحوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، فقام سامح زاهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف هيثم رجب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط كمية من مستحضرات التجميل مخبأة داخل عبوات "لانش بوكس" ولفافات بلاستيكية.

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتشكيل لجنة مكونة من محمد قنديل و عبد الله حمدي و وليد حجاج و اشرف عدلي مآمير الجمرك بتفتيش كل حقائب الراكب يدويا وبدقة ما أسفر عن ضبط كمية أخري كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن بلغ إجمالي المضبوطات ٧٤٩ عبوة.

أمر أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.