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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2005 يفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف

صدى البلد

فاز فريق  ٢٠٠٥ ناشئين كرة القدم بنادي زد، علي فريق وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل هدف، تحت قيادة محمد عدلي المدير الفني للفريق.

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الأول ببطولة الجمهورية القسم الأول لمواليد ٢٠٠٥ للموسم الرياضي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.


وأحرز أهداف الفوز لفريق زد اليوم عبدالحليم وائل ويوسف النجار.


وحرص  الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ومارتن ستيكلنبرورج المدير الرياضي بالنادي ، علي التواجد بملعب المباراة بنادي وادي دجلة ومتابعة الفريق وتوجيه التهنئة للجهاز الفني  والاعبين علي الفوز امام وادي دجله.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق استأنف التدريبات غدا الأحد ، ومنح اللاعبين راحة يوم الاثنين المقبل استعداد للمباريات المقبلة.

نادي وادي دجلة نادى زد بطولة الجمهورية وادي دجلة قطاع الناشئين

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