برلماني يوضح فوائد تجهيز أول مستشفى أخضر بشرم الشيخ

أكد النائب الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك جهود واسعة من الحكومة في تطبيق فكرة التحول نحو الأخضر بكافة القطاعات وأبرزها قطاع الصحة لا سيما بعد ما تطلب الأمر إيجاد حلول جذرية لمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وقال “ العرجاوي” في تصريح خاص ل" صدي البلد"، إن تجهيز مستشفي شرم الشيخ الدولي لتصبح أول مستشفي خضراء صديقة للبيئة، يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة علي إنعكاس بالإيجاب علي زيادة أعداد السائحين للمدينة، معقبا “ السائح لما يلاقي خدمات آمنة ورعاية فائقة بالطبع سنحصل علي ثقته بالزيارة مجددا”.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن فكرة إحلال الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء تعد من أهم الحلول المساهمة في إيجاد مصدر للطاقة نظيف ومتجدد ، كما أنها تم تبنيها في العديد من الدول، منوها إلي أهمية توعية المواطن بمخاطر التلوث البيئي خاصة الهواء في ظل مساعي الدولة لتحسين جودته والحد من إنتشار الغازات والإنبعاثات الضارة.

وأختتم النائب حديثه، بالإشادة إلي الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية نظرا لجهوده الواسعة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل جيد للغاية حيث تعد محافظة شرم الشيخ واحدة من المحافظات المدرجة ضمن المنظومة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، آخر مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، لتحويله إلى أول مستشفى خضراء (صديقة للبيئة) في مصر، تزامنًا مع استعدادات استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية للتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولي، عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمخلفات الخاصة بالرعاية الصحية، وغيرها من تطبيق كافة المعايير التي تسهم في تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة وتقليل تلوث البيئة وتحقق الاستدامة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، آخر تطورات مشروع رفع كفاءة أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات الصغرى الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، والدفع بالأطباء الإستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، في إطار رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفى للمشاركة في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا خلال الجولة على توفير ممرات واسعة للاستقبال والدخول، وأماكن جيدة "للتسجيل، وانتظار المرضى، وإدارة الطوارئ، وغرف للإنعاش والملاحظات والفرز للمرضى"، مع وضع اللوجوهات واللوحات والعلامات الإرشادية بشكل متطور وواضح.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على المجهودات المبذولة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، موجهًا بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والخطط التطويرية الجارية بالمستشفى وفقًا للأكواد والمعايير العالمية "الأوروبية والأمريكية".

وأكد، أهمية وضع اللمسات الجمالية ضمن أعمال التطوير بالمستشفى، بما في ذلك الأثاث والمفروشات والديكور، وغيرها من اللمسات التي تعكس الخدمات الفندقية والاهتمام بتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، بما يضمن الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي، واستثمار الحدث في الترويج لأهم مشروعات هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

ووجه الدكتور أحمد السبكي، بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة لها، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على النظام الصحي، الذي بدأ يتعامل بجدية مع التغيرات المناخية، خاصة وأن ما يحدث من تغيرات مناخية على كوكب الأرض، يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وكان لا بد من تضافر وتكاتف الجهود والعمل الجماعي عليها.

وقال: نعمل جاهدين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية للتجهيز والاستعداد الجيد للمؤتمر، وبما يتناسب مع استضافة مصر الحدث الأهم عالميًا في 2022 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي <<COP27>>، الحدث الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية، ومختلف دول العالم.