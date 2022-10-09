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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزيرة الثقافة: إزالة متحف نبيل درويش ونقل محتوياته لمتحف الحضارة مؤقتًا

صدى البلد

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنه سيتم إزالة متحف الفنان التشكيلي والخزاف نبيل درويش، الواقع على الطريق المؤدي إلى شبرامنت.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيرى رمضان، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء السبت، أن محتويات ومقتنيات متحف الفنان التشكيلي والخزاف نبيل درويش سوف تُنقل مؤقتًا لمتحف الحضارة لحين تحديد مكان آخر.

ومن جانبها أعربت الدكتورة سارة نبيل درويش، ابنة الفنان التشكيلي والخزاف الراحل نبيل درويش، خلال مداخلتها بالبرنامج، عن صدمتها من تصريحات وزيرة الثقافة، مضيفة: لم أسمع هذا الخبر مسبقًا، ومنازل الفنانين في الخارج بتتعمل مزارات، ووالدي بنى هذا المتحف طوبة طوبة، وعشان كوبري المنزل يتهد متحف فنان بقيمة والدي".

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