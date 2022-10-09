1000 متطوع.. كاتب صحفي يكشف أهمية التطوع لحضور قمة المناخ

قال الكاتب الصحفى أسامة السعيد، إن قمة المناخ هى أكبر قمة تعقدها الأمم المتحدة على الإطلاق.

وأوضح السعيد خلال حواره مع "اكسترا نيوز"، أن وزارة التضامن الإجتماعى دشنت برنامج المتطوعين المشاركين فى تنظيم مؤتمر المناخ.

وتابع الكاتب الصحفى ،أن العمل التطوعي يمثل قيمة من قيم الأمم المتحدة، معقبا:" القمم الدولية تعزز قيم المشاركة بالوقت والجهد".

مليون متطوع

ولفت الكاتب الصحفى، أن مصر بها أكثر من مليون متطوع، تمثل فئة الشباب منهم 75%.

وأكد الكاتب الصحفى، أن 1000 متطوع سـ يشاركون فى قمة المناخ، والعظيم فى الأمر من العديد من المتطوعين من خارج مصر.

ولفت أسامة السعيد، أن الدولة المصرية تلقت أكثر من 10 آلاف طلب تطوع لحضور قمة المناخ من خارج مصر.