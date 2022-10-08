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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة هزت روسيا .. صور الأقمار الصناعية تكشف آثار تفجير جسر القرم

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ماكسار تكنولوجيز، الأضرار التي لحقت بجسر كيرتش الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي، بعد فترة وجيزة من الانفجار الذي استهدفه اليوم السبت.

وتسبب الانفجار بسيارة مفخخة في انهيار أجزاء من الجسر، على الرغم من أن مسؤولي النقل الروس أعادوا تشغيل خدمة السكك الحديدية وسمحوا للمركبات باستخدام بعض الأجزاء السليمة من الطريق بحلول مساء السبت.

وهز الانفجار الطريق المباشر الوحيد ووصلة السكك الحديدية بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي لروسيا، لذا يعد لجسر القرم أهمية استراتيجة بالنسبة للرئيس الروسي، إذ تم بنائه بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وافتتحه بوتين الجزء الأول الامتداد لحركة مرور السيارات في مايو 2018، وعقب ذلك تم افتتاح الجزء الثاني لحركة السكك الحديدية في العام التالي.

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، مقتل 3 أشخاص في التفجير، حيث كانوا في سيارة تسير بجوار الشاحنة المفخخة التي انفجرت على الجسر وتسببت في تعطل حركة المرور عليه.

وقدر الاتحاد الروسي لشركات التأمين قيمة الأضرار التي لحقت بجسر القرم بسبب الحادث الذي وقع فجر اليوم السبت هناك.

وأشار الاتحاد، إلى أنه تم تقدير قيمة الأضرار بين 200 و500 مليون روبل (4 ملايين-10ملايين دولار).

من جانبه، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتشديد إجراءات حماية النقل والعبور عبر مضيق كيرتش، وخط أنابيب الغاز الرئيسي.

ونقل بوتين صلاحيات تنظيم وتنسيق إجراءات حماية النقل عبر مضيق كيرتش إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

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