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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

شاهيناز
شاهيناز

تصدرت الفنانة شاهيناز، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بشكل كبير، وذلك بعد ظهورها دون حجاب وببنطال مقطع بشكل كبير مما جعلها تظهر بإطلالة جريئة جدا خطفت الأنظار حولها.

 

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وتعد الفنانة شاهيناز، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما يكشف عن جمالها وأناقتها قبل خلع الحجاب أو بعده .

ولكن ظهورها بهذا الشكل عرضها للنقد بشكل كبير، وقامت شاهيناز أيضا بالدفاع عن نفسها بشكل قوي.

كما تميل الفنانة شاهيناز، إلى اختيار الشعر الطويل، كما تفضل اللون الأسود الذي يبرز عن جمالها واناقتها. 

وإليكم صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده .

شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز
شاهيناز 
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