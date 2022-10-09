شكله اتغير..صورة صادمة لطفل فيلم الألماني في أول ظهور بعد 10 سنوات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان خالد دقنوش " طفل فيلم الألماني " بعد أن أصبح في مرحلة الشباب .

وظهر طفل فيلم الألماني بتغير كبير في شكله ؛ حيث جسد في الفيلم دور صبي البلطجي المشرد في الشارع.



فيلم الألماني:



يعتبر فيلم الألماني أول بطولة سينمائية مطلقة ل محمد رمضان في السينما المصرية، بعد مشاركته في العديد من الأعمال السينمائية مع بداية مشواره الفني.

ويجسّد رمضان في فيلم الألماني شخصية تحمل نفس الاسم وهي لشاب بلطجي مُطارد ومسجّل خطر.

وعرض من خلال الفيلم الأسباب التي يتعرض لها أي إنسان والتي تحوله من شخص طبيعي سويّ إلى شخص مجرم مطارد ومُحاط بالعديد من الجرائم، كما يخوض الفيلم داخل عالم البلطجة والمخاطر التي يعيش فيها الشباب الذين تحولت حياتهم بسبب أفعالهم الإجرامية. ويتطرق الفيلم لتفاصيل الحياة الخاصة للبلطجية والأوكار التي يعيشون فيها، والأسباب التي جعلتهم يسلكون هذه الطرق.

والفيلم من بطولة محمد رمضان، وأحمد بدير، وعايدة رياض، وراندا البحيري، وضياء عبدالخالق، وسلوى عثمان، ومن إخراج وتأليف علاء الشريف.