هجوم صاروخي يستهدف منشأة عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.. تفاصيل

تعرضت منشأة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا لهجوم صاروخي. ولا توجد إصابات، حسبما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "هذا المساء في حوالي الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي في سوريا (19:12 بتوقيت جرينتش يوم السبت) فشل هجوم صاروخي من عيار 107 ملم استهدف قوات التحالف بالقرب من منطقة هبوط رومالين".

ووفقا للبيان، فإن الصاروخ لم يصطدم داخل المجمع.

وأضاف:"لم تقتل أو تصيب أي من القوات الأمريكية أو القوات الشريكة ولم تتضرر أي منشآت أو معدات. وتم العثور على صواريخ إضافية في موقع منشأ الإطلاق:.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية في شمال سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من كبار قادة تنظيم داعش.