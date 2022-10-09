عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل جندي إسرائيلي بهجوم في القدس الشرقية

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم وقع مساء السبت في القدس الشرقية.

وفي بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قال:"قتل جندي إسرائيلي خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط".

ولم يكشف الجيش في بيانه عن هوية الجندي الذي لقي مصرعه.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن منفذ عملية إطلاق النار وصل إلى الحاجز مشيا على الأقدام وأطلق النار على الجنود عند خضوعه للفحص، وبعد ذلك وصلت سيارة مسرعة وجرى إطلاق النار منها، وحسب الاشتباه فقد دخلت إلى مخيم شعفاط.

إسرائيل تهدد بتدمير لبنان في هذه الحالة

السفير الأمريكي لدى إسرائيل: مزاعم نتنياهو بشأن الاتفاق مع لبنان "سخيفة"

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت شخصا تشتبه في ضلوعه بالعملية، فيما تجري أعمال البحث عن منفذ العملية وآخرين كانوا برفقته، وادعت أن هوياتهم معروفة لديها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 عناصر من الجيش أصيبوا بجروح اثنان حالتهم خطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس.

جندى اسرائيلى القدس إسرائيل الاحتلال شعفاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الضرب بـ فستان الفرح من شهور| عروس الإسماعيلية في قسم الشرطة

الإدارة خائنة.. فرج عامر يكشف عن أزمة في بوليفار بعد رحيل سافيو للأهلي

تصريح مفاجئ في حفل جامعة مصر | شيرين : بيتي اتخرب خلاص

الحق بسرعة لو هتبني.. تراجع الحديد وهذا سعر الطن الآن للمستهلك

خلعت الحجاب وارتدت بنطلون جريء.. كيف دافعت شاهيناز عن ملابسها؟

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

عروس الإسماعيلية.. حكاية مها في 8 شهور من «علقة الكوافير» إلى «ضربني بالشومة»

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم 9-10-2022

قاتلة.. الصحة العالمية تحذر من 4 أدوية

قرون الغزلان.. سر الشباب الدائم لـ الرئيس بوتين

أحمد نخلة : حسام حسن ظلم مع موسيماني..وأرشحة لقيادة الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

بيراميدز يرد على شائعات رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

مقتل جندي إسرائيلي بهجوم في القدس الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. والدة شيرين عبد الوهاب تحضر حفلها برفقة بناتها

مع طفل الغزالة رايقة.. شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها الغنائي

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

اﻟﻤﺰﻳﺪ