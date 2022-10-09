مقتل جندي إسرائيلي بهجوم في القدس الشرقية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم وقع مساء السبت في القدس الشرقية.

وفي بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قال:"قتل جندي إسرائيلي خلال الليل متأثرا بجروح خطرة أصيب بها في هجوم مسلح على نقطة تفتيش في شعفاط".

ولم يكشف الجيش في بيانه عن هوية الجندي الذي لقي مصرعه.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإن منفذ عملية إطلاق النار وصل إلى الحاجز مشيا على الأقدام وأطلق النار على الجنود عند خضوعه للفحص، وبعد ذلك وصلت سيارة مسرعة وجرى إطلاق النار منها، وحسب الاشتباه فقد دخلت إلى مخيم شعفاط.

وزعمت القوات الإسرائيلية أنها اعتقلت شخصا تشتبه في ضلوعه بالعملية، فيما تجري أعمال البحث عن منفذ العملية وآخرين كانوا برفقته، وادعت أن هوياتهم معروفة لديها.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن 3 عناصر من الجيش أصيبوا بجروح اثنان حالتهم خطيرة، في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري قرب مخيم شعفاط للاجئين في مدينة القدس.