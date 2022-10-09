طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية.. شروط هامة

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية ، عن العديد من الخدمات المرورية وعلى رأسها خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية في حال توفر بعض الشروط الهامة، والتى سهلت على جميع المقيمين والمواطنين الحصول على الخدمات المرورية اونلاين دون الحاجة إلى بذل جهد والذهاب إلى إدارات المرور المختلفة.

وأوضحت منصة أبشر الإلكترونية ، ان شروط الاعتراض على المخالفات المرورية أونلاين، تشمل ألا تكون قد تجاوزت مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.

كما أكد المرور السعودي أنه لا يمكن للأشخاص الاعتراض على مخالفات قد صدر بالفعل فيها قرار من قبل اللجنة المختصة وتم تقديم الاعتراض عليها مسبقا من خلال أبشر.

لا يمكن كذلك تقديم اعتراض آلي جديد على المخالفات المرورية عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة.

ويمكن للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آلياً، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة اعتراضات، وذلك لكل سنة هجرية.

أما خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

1- تأكد من دخول منصة أبشر من خلال حسابك الخاص على المنصة.

2- اختيار خدمات المرور.

3- ستظهر لك خاصية الاعتراض على مخالفة المرور، قم بالضغط عليها.

4- ثم ستظهر لك قائمة يوجد بها المخالفات السابقة التي سُجلت عليك

5- اختيار المخالفة التي تريد الاعتراض عليها، مع تحديد سبب الاعتراض الصحيح.

6- ستصلك رسالة على رقم هاتفك المدخل مسبقاً في الموقع، تفيد باستلام الاعتراض الخاص بك.

7- وبعد تقديم الاعتراض إلكترونياً، يتم مراجعة الاعتراض المقدم من قبل المواطن أو المقيم بدقة عالية، وفي حال التأكد من صحة الاعتراض على المخالفة المرورية سيتم إلغاؤها على الفور.