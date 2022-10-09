عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية في السعودية.. شروط هامة

المرور السعودي
المرور السعودي

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية ، عن العديد من الخدمات المرورية وعلى رأسها خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية في حال توفر بعض الشروط الهامة، والتى سهلت على جميع المقيمين والمواطنين الحصول على الخدمات المرورية اونلاين دون الحاجة إلى بذل جهد والذهاب إلى إدارات المرور المختلفة.

وأوضحت منصة أبشر الإلكترونية ، ان شروط الاعتراض على المخالفات المرورية أونلاين، تشمل ألا تكون قد تجاوزت مدة المخالفة المرورية 30 يوماً من تاريخ تسجيلها.

 

كما أكد المرور السعودي أنه لا يمكن للأشخاص الاعتراض على مخالفات قد صدر بالفعل فيها قرار من قبل  اللجنة المختصة وتم تقديم الاعتراض عليها مسبقا من خلال أبشر.

 

لا يمكن كذلك تقديم اعتراض آلي جديد على المخالفات المرورية  عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة.

 

ويمكن للمعترض تقديم أي عدد من الاعتراضات آلياً، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسة اعتراضات، وذلك لكل سنة هجرية.

 

أما خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

1- تأكد من دخول منصة أبشر من خلال حسابك الخاص على المنصة.

2- اختيار خدمات المرور.

3- ستظهر لك خاصية الاعتراض على مخالفة المرور، قم بالضغط عليها.

4- ثم ستظهر لك قائمة يوجد بها المخالفات السابقة التي سُجلت عليك

5- اختيار المخالفة التي تريد الاعتراض عليها، مع تحديد سبب الاعتراض الصحيح.

6- ستصلك رسالة على رقم هاتفك المدخل مسبقاً في الموقع، تفيد باستلام الاعتراض الخاص بك.

7- وبعد تقديم الاعتراض إلكترونياً، يتم مراجعة الاعتراض المقدم من قبل المواطن أو المقيم بدقة عالية، وفي حال التأكد من صحة الاعتراض على المخالفة المرورية سيتم إلغاؤها على الفور.

المملكة العربية السعودية المخالفات المرورية ادارات المرور المرور السعودي منصة أبشر الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري .. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

تصل لـ650 ألف جنيه.. أكثر5 سيارات كروس أوفر مبيعاً في مصر خلال2022

لعشاق الكروس أوفر.. سعر ومواصفات كيا سول موديل 2015     

للمرة الاولى.. عرض شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 بأبوظبي

22 عاما .. أصغر سائق بفريق جازو للسباقات يفوز في رالي نيوزيلندا

لملوك التعديل.. تعرف على أضرار تركيب إطارات كبيرة للسيارة

بالأسعار الجديدة.. القائمة الكاملة لزيادات ام جي MG بالسوق المصري

بزيادات سعرية.. سيتروين تكشف عن سي إليزيه موديل 2023 في مصر

تبدأ من 180 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات مستعملة يابانية في مصر

ترشيحاتنا

1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة حلوان بمناسبة المولد النبوي |تفاصيل

توقعات بالزيادة.. مصير العوائد الشهرية بعد رفع فائدة الادخار الدولارية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري| فيديو

وزير التموين: اكتفاء ذاتي من الدواجن والسكر.. واحتياطي القمح يكفي 6.5 شهر

سامحته بعد واقعة الكوافير.. عروس الإسماعيلية تشكو زوجها للشرطة بعد تكرار ضربها

أبرزها محو الجزاء الموقع عليه.. شروط ترقية الموظف في قانون الخدمة المدنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الصيف.. فنانون لم يتخلوا عن توك الشعر.. شاهد

امرأة تلتقط مقطع فيديو لـ عفريت في منزلها.. شاهد

بعد ظهور عروس الإسماعيلية بوجه مشوّه.. أضرار ومخاطر الضرب على صحة السيدات

بعد حبسها وضربها |ماذا قالت ياسمين عز لـ عروس الإسماعيلية فى فرحها؟

فيديو

للبرد والسعال.. انتبه أدوية موجودة في منزلك تسبب التسمم

أصوات عالية وحركة غريبة.. حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت

بلاغ رسمي.. عروس الإسماعيلية تتهم زوجها بضربها وحبسها في منزل شقيقه

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ