هوندا تكشف أول سيارة SUV كهربائية في أسطولها الجديد | صور

كشفت هوندا عن سيارتها الجديدة الرياضية Prologue، والتي تعتبر جزءًا رئيسيًا من أسطول سيارات هوندا الكهربائي الجديد، وستنتزع الصدارة من سيارات 2023 CR-V ، و 2023 HR-V.

Honda Prologue 2024

ستدخل السيارة هوندا Prologue الجديدة جنبًا إلى جنب مع سيارة Passport في التشكيلة كسيارة SUVمتوسطة الحجم، لكن العلامة التجارية تأمل في أن يبدأ العملاء بالتحول من CR-V Hybrid في عام 2024، ولتحقيق ذلك، ستقدم شركة صناعة السيارات اليابانية CR-Vجديدة مع خطط إيجار قصيرة الأجل في بعض الولايات الأمريكية، مما يسمح للمستهلكين بالانتقال إلى Prologueدون الكثير من المتاعب.

يبلغ طول سيارة Prologue نحو 192 بوصة (4877 ملم) وعرضها 78.3 بوصة (1989 ملم) بارتفاع 64.7 بوصة (1643 ملم)، وهذا يجعل السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات أطول بحوالي 8 بوصات (203 ملم)، وأعرض بمقدار 5 بوصات (127 ملم) من هوندا CR-V 2023، في حين أن قاعدة العجلات عند 121.8 بوصة (3094 ملم)، وهي نفسها تقريبًا مثل سيارة BMW X7 SUV كاملة الحجم، ومن الواضح أنه ليس من قبيل الصدفة أن شيفروليه بليزر الكهربائية لها نفس طول قاعدة العجلات بالضبط.

Honda Prologue 2024

تم تطوير Prologue بالاشتراك مع جنرال موتورز GM، ويستند إلى بنية النظام الأساسي BEV3 المرنة للأخيرة باستخدام محرك Ultiumونظام إدارة البطارية، وتشير الانطباعات الأولى إلى أن هوندا من المحتمل أن تركب على نفس عظام شيفروليه بليزر الكهربائية، حيث يصل طول قاعدة عجلاتها الى نفس طول بليزر الكهربائية، وهو مؤشر قوي على أنه سيكون هناك المزيد من أوجه التشابه بين الاثنين.

بينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الفنية بعد، يمكننا أن نرى ما فعلته شركة هوندا لتمييز مقدمة السيارة عن أي ابن عم محتمل لجنرال موتورز، حيث تتميز الجبهة بمظهر محفور، مع وجود مجموعة مصابيح عائلة هوندا.

Honda Prologue 2024

بالانتقال إلى الخلف، يتحد الجناح، والنافذة الخلفية النحيفة، وإغفال شعار "H" التقليدي لصالح نص "Honda" مثل سيارة رينج رور إيوك، وتم تصميم حروف هوندا بطريقة منمقة لالتقاط "التصميم الحديث والنظيف للمقدمة" ، كما تقول هوندا، بينما ستتبنى السيارة أيضًا شارة e: series.

في الداخل، يتم التعامل مع السائق بعجلة قيادة مزودة بشاشة للسائق مقاس 11 بوصة على غرار الكمبيوتر اللوحي، وفي الكونسول الوسطي نجد شاشة 11.3 بوصة مرتفعة ولكن متشابهة الحجم لنظام المعلومات والترفيه.

تشبه أدوات التحكم في Prologue بصريًا ما هو موجود في CR-Vو Civic، على الرغم من وجود فتحات التهوية التقليدية في مكان الشبكة غير المنقطعة التي يستخدمها هذان النوعان من الرياضة في فتحات HVAC.

Honda Prologue 2024

لم يتم الكشف عن التفاصيل المحيطة بالبطارية وخيارات المحرك حتى الآن في Prologue، وستتمتع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية القادمة من هوندا بخيار الدفع الرباعي، ويبقى أن نرى ما إذا كانت متغيرات الدفع الخلفي والعجلات الأمامية ستظهر أيضًا (كما هو الحال مع Blazer EV).

سيتم طرح Prologue للبيع في عام 2024 ، بينما سيتم الكشف عن الأسعار والتفاصيل المحددة بالقرب من ذلك التاريخ.