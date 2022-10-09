نشرة المرأة والصحة.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى.. وكارثة تفعلها الأمهات بعد تطعيم شلل الأطفال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

إذا كان إبنك او ابنتك أقل من خمس سنوات ، من المهم جدا تطعيمهم في حملة شلل الأطفال بطعم (السابين ) نقط بالفم، والتي انطلقت اليوم ولمدة خمسة أيام، للاطفال من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات.

تصدَّرت عروس الإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل بشكل كبير خلال الساعات الماضية.

تعرضت عروس الإسماعيلية فى أوائل العام الحالى، للضرب المبرح فى وسط الشارع فى يوم فرحها من عريسها وأهله، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف الجمهور مع الفتاة

تصدرت عروس الإسماعيلية تريند السوشيال ميديا، لتاني مرة من يوم زفافها وانتشار فيديو ضربها في الشارع بفستان الفرح