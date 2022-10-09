نشرة المرأة والصحة.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى.. وكارثة تفعلها الأمهات بعد تطعيم شلل الأطفال

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
خلي بالك.. كارثة تفعلها الأمهات بعد تطعيم شلل الأطفال
إذا كان إبنك او ابنتك أقل من خمس سنوات ، من المهم جدا تطعيمهم في حملة شلل الأطفال بطعم (السابين ) نقط بالفم، والتي انطلقت اليوم ولمدة خمسة أيام، للاطفال من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات.
بعد ظهور عروس الإسماعيلية بوجه مشوّه.. أضرار ومخاطر الضرب على صحة السيدات
تصدَّرت عروس الإسماعيلية مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل بشكل كبير خلال الساعات الماضية.
بعد حبسها وضربها |ماذا قالت ياسمين عز لـ عروس الإسماعيلية فى فرحها؟
تعرضت عروس الإسماعيلية فى أوائل العام الحالى، للضرب المبرح فى وسط الشارع فى يوم فرحها من عريسها وأهله، وأثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتعاطف الجمهور مع الفتاة
أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى
تصدرت عروس الإسماعيلية تريند السوشيال ميديا، لتاني مرة من يوم زفافها وانتشار فيديو ضربها في الشارع بفستان الفرح