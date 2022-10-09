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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم بقيادة سيارة برعونة على طريق السويس للمحكمة

سيارة السويس
سيارة السويس

وصل منذ قليل إلي محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، المتهم بقيادة سيارته برعونة على طريق السويس والمعروفة إعلامياً «السائق المخمور بطريق القاهرة السويس».

وشدد حرس المحكمة برئاسة المقدم محمد الريدي، من تواجده أمام البوابة الرئيسية للمحكمة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني ومعتصم أحمد برديس،  وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدي شكري.

وكان النائب العام، في يوم 25 سبتمبر 2022، أمر بإحالة موظف بإحدى الجامعات 47 سنة إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز، مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.

كما، أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.

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