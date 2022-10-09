عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منتدى علمى حول الاضطرابات الذهنية عند الاطفال بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس عن انعقاد المؤتمر العلمي للكلية، بالتعاون مع قسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة، تحت عنوان " المنتدى العلمى الشامل الخامس للإضطرابات الذهنية عند الأطفال".
 

txt

رئيس جامعة بني سويف: نجاح العملية الخامسة لإصلاح تشوه واعوجاج بالعمود الفقري

txt

حقوق القاهرة توضح نظام الامتحانات في العام الدراسي الجديد |تفاصيل


يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا والبحوث، على مدى يومى ١٠-١١ أكتوبر، ويمنح الموتمر شهادة بشرط الحضور للطلاب.

وقالت د هويدا الجبالى عميد الكلية، إن يوم العاشر من أكتوبر من كل عام يوافق  اليوم العالمى للصحة النفسية حيث تنظم مؤسسات الصحة النفسية عالمياً ومحليا فعاليات لرفع الوعى بمشاكل الصحة النفسية لدى الأفراد وضرورة الإهتمام بها وتوفير خدمات علاجية لمن  يعانون من المشاكل والإضطرابات النفسية

كليه الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس المؤتمر العلمى قسم طب الأطفال كلية الطب الدكتور محمود المتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

فريق كامل.. غيابات كثيرة في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

بطلان تحقيقات النيابة.. ننشر دفوع المتهم بقيادة سيارة ملاكي على طريق السويس

%34.4 زيادة في القروض الاستثمارية قصيرة الأجل الممنوحة للمزارعيـن| تفاصيل

1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة حلوان بمناسبة المولد النبوي |تفاصيل

توقعات بالزيادة.. مصير العوائد الشهرية بعد رفع فائدة الادخار الدولارية

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الصيف.. فنانون لم يتخلوا عن توك الشعر.. شاهد

امرأة تلتقط مقطع فيديو لـ عفريت في منزلها.. شاهد

بعد ظهور عروس الإسماعيلية بوجه مشوّه.. أضرار ومخاطر الضرب على صحة السيدات

بعد حبسها وضربها |ماذا قالت ياسمين عز لـ عروس الإسماعيلية فى فرحها؟

فيديو

سامحته بعد واقعة الكوافير.. عروس الإسماعيلية تشكو زوجها للشرطة بعد تكرار ضربها

للبرد والسعال.. انتبه أدوية موجودة في منزلك تسبب التسمم

أصوات عالية وحركة غريبة.. حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت

بلاغ رسمي.. عروس الإسماعيلية تتهم زوجها بضربها وحبسها في منزل شقيقه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ