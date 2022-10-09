منتدى علمى حول الاضطرابات الذهنية عند الاطفال بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس عن انعقاد المؤتمر العلمي للكلية، بالتعاون مع قسم طب الأطفال بكلية الطب بالجامعة، تحت عنوان " المنتدى العلمى الشامل الخامس للإضطرابات الذهنية عند الأطفال".





يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا والبحوث، على مدى يومى ١٠-١١ أكتوبر، ويمنح الموتمر شهادة بشرط الحضور للطلاب.

وقالت د هويدا الجبالى عميد الكلية، إن يوم العاشر من أكتوبر من كل عام يوافق اليوم العالمى للصحة النفسية حيث تنظم مؤسسات الصحة النفسية عالمياً ومحليا فعاليات لرفع الوعى بمشاكل الصحة النفسية لدى الأفراد وضرورة الإهتمام بها وتوفير خدمات علاجية لمن يعانون من المشاكل والإضطرابات النفسية