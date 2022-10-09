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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من الحمام المحشي إلى الضرب..القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية خلال 8 شهور زواج

عروس الاسماعيلية
عروس الاسماعيلية

لا صوت يعلو الآن في الشارع الإسمعلاوي بل في مصر بأكملها، فوق صوت قضية عروس الإسماعيلية، التي حررت محضرا رسميا بقسم شرطة ثان الإسماعيلية،  ضد زوجها بعد شهور من الزواج.

عروس الاسماعيلية

اعتداء بالضرب المبرح


حيث اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم، بل وحبسها في منزلها . 
وبالعودة للتفاصيل الأولى لعروس الإسماعيلية منذ حوالي 8 شهور، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لعريس قام بالإعتداء على عروسته بالشارع بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين في الاسماعيلية.

علقة ساخنة ليلة الزفاف 


وأكد شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ عروس الإسماعيلية واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر عروس الإسماعيلية حينها محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.

عروس الاسماعيلية وزوجها

تعالوا كلوا حمام يا بيه


واتضح من خلال ما تم بثه من فيديوهات في اليوم الثاني أن العروسة والعريس أبناء عمومة، وتم نفي الحديث تمامًا من جانب الأهل بزعم أن ما حدث ماهو إلا خلاف عائلي بسيط.

المشهد الأكثر استفزازًا للبعض وسخرية في نفس الوقت، ما حدث من أحد أقارب الزوج في فيديو بث مباشر عندما رفع مائدة حمام قائلًا: تعالوا كلوا معانا حمام في الصباحية.

وعادت أزمة عروس الإسماعيلية، للظهور من جديد، بعد ما اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

هتك عرضها واحتجزها بدون وجه حق

 

وحصل صدى البلد علي نص الاتهامات التي جاءت بمحضر الشرطة بقسم ثان الإسماعيلية ضد الزوج " عبد الله. ا"، ٢٧ عام، حيث أكدت الزوجة قيام الزوج بتعريتها وهتك عرضها بالشارع أمام الجيران، وتهديدها بمياه النهار والتشويه، بالإضافة إلي حبسها واحتجازهم بدون وجه حق في شقة أخوه.

كما جاء بالاتهامات، الضرب بالعين وبالشومة علي الرأس والشروع في القتل.  

واتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.
ووفقا لما جاء بمحضر الشرطة، اتهمت الزوجة الزوجة بمنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.
وقالت عروس الإسماعيلية أنها عاشت فترة تحت التهديد بسبب كثرة إعتداء الزوج عليها بالضرب المبرح مع كل خلاف يقع بينهما.
ووفقا لما جاء بمحضر الشرطة، اتهمت الزوجة الزوج بالاعتداء عليها واحتجازها 15 يوم في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها والتواصل معها.

القبض على زوج عروس الاسماعيلية


واستدعت الأجهزة الأمنية بمحافظة الاسماعيلية، الزوج " عبد الله .ا" ، تاجر خضار والمعروف إعلاميا بعريس الاسماعيلية، بعد قيام زوجته بتحرير محضر ضده.
كما استدعت نيابة الإسماعيلية “مها. م”، المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، للاستماع إلى أقوالها بخصوص اتهامها لزوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإصابتها بعض الإصابات البالغة.

عروسة الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

مفاجأة غير متوقعة لعروس الاسماعيلية

وتفاجئت عروس الاسماعيلية، خلال حضورها نيابة قسم ثان بمجمع محاكم الإسماعيلية للاستماع لأقوالها في المحضر الذي حررته مساء السبت برقم 9064 لسنة 2022 جنح قسم ثان الاسماعيلية ضد زوجها " تاجر خضار" بالاعتداء بالضرب المبرح وإصابتها بإصابات بالغة، بقيامه بتحرير محضر سابق ضدها يتهمها فيه بسرقة مشغولات ذهبية من منزل الزوجية وحمل رقم 4363 لسنة 2022 إداري ثان الإسماعيلية.

عروس الاسماعيلية قسم شرطة ثان الإسماعيلية الضرب المبرح مركز تجميل شارع السلطان حسين محافظة الاسماعيلية

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