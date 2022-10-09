بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من رين 3-0 في الدوري الفرنسي

تلقى فريق نانت هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام رين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وسجل أمين جويري الهدف الأول في الدقيقة 26، ثم سجل مارتن ترير الهدف الثاني في الدقيقة 79، وأخيراً سجل ديزر دوي الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد المصري مصطفى محمد في قيادة خط الهجوم لفريق نانت أمام رين في الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:.

حراسة المرمى: ألبان لافون.

الدفاع: جان كاستيليتو ، سيسوكو، نيكولاس بالويس.

الوسط: دينيس أبياه، لودوفيتش بلاس، صلامويل موتوسامى، شيريفيلا، ميرلين.

الهجوم: مصطفي محمد، موسيس سيمون.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نانت المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق رين المركز السادس برصيد 18 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الفرنسي