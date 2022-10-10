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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاثنين

هبطت أسعار الذهب اليوم الاثنين 10  أكتوبر 2022 على المستوى العالمي بقوة، إذ تراجع الأصفر تدريجا على مدار أسبوع من مستويات 1728 دولارا للأوقية، إلى 1694 دولارا فيما سجلت بعد 1.723 الخميس الماضي 6 أكتوبر .

 

واستقر الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1694 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه بقى عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 50 دولارًا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

الذهب على مدار اسبوع

وسجلت عقود الذهب العالمية تراجعا بنسبة 0.02% ، بقيمة 0.33 دولار ، ووصل سعر الأوقية للـ 1,694.99 دولار منخفضا من مستوى التعاملات 1699.91.

اسعار الذهب في مصر 

سجلت  أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر استقرارا، إذ سجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1086 جنيهًا، بعد ما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد  منذ هذا اليوم 59  جنيها، فيما تراجع 114 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 للشراء إلى 1248 جنيهًا.

وسجّلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 : 1086 جنيهًا بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر.

وضمن أسعار الذهب اليوم سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 1086 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1090 جنيها.

وشهدت أسعار الذهب  موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1086 جنيهًا اليوم الاثنين 10-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب ، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وسجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1086 جنيهًا للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 1248 جنيهًا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1086 جنيهًا للبيع و 1092 للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الأحد عيار 18 : 931 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الأحد عيار 14 : 724 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 8736 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الأحد عيار 24 : 1694 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتسجل أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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