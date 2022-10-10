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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحقوا اشتروا.. 12 جنيها زيادة في أسعار الذهب اليوم| فيديو

الذهب
الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية لميس سلامة،  تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب، اليوم الاثنين 10-10-2022.

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صعود جديد .. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 10-10-2022

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هبوط أسعار الذهب.. الجرام يتراجع 65 جنيها في أسبوعين وعيار 21 مفاجأة

فهناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-10-2022، فقد سجل الذهب ارتفاعا  في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، وعلى الرغم من الزيادة فهي فرصة للشراء للكثير من المقبلين على الزواج.

وقالت الإعلامية رشا مجدي إن هناك ارتفاعا اليوم فى أسعار الذهب، فعيار 18 ارتفع 12 جنيهًا، مقارنة بـ أمس.

 

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين أسعار

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 934 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1246 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1090 جنيها.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8720 جنيها.     

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالبورصة العالمية، وتلقى المعدن النفيس دعمًا من انخفاض الدولار الأمريكي وكذلك تراجع العائد على سندات الخزانة عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.

الذهب 

 

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لاحتواء ضغوط التضخم وأعلن البنك في وقت سابق، أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
 

أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو الدول العربية.

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