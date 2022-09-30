عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فارق طفيف عن أمس.. أسعار الذهب اليوم 30-9-2022

صدى البلد

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 30-9-2022.
 

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب اليوم.. الأصفر يربح أكثر من 4 دولارات عالميا

حدث ليلًا.. تفاصيل مثيرة في مقتل صيدلي حلوان.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. والحكومة تكشف المواعيد الجديدة لغلق المحلات

أسعار الذهب اليوم 


ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث أن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون  الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

ومن خلال التقرير التالي  وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الجمعة 30 سبتمبر 2022، في أسواق الصاغة.  
 

أسعار الذهب في مصر:


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 965 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1126 جنيها.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1287 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجل 9008 جنيها.

أسعار مصنعية الذهب في مصر


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.

الذهب اسواق الصاغة مصنعية الذهب أسعار الذهب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

تفاصيل جديدة عن مقتل صيدلي حلوان ..وتامر أمين ينفعل | فيديو

أرجوك سامحني .. زينة تظهر بنظارة سوداء داخل الاستوديو وتكشف حقيقة ارتباطها

الأرز رخص| التموين تزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن السلع

منى الشاذلي تكشف سرًا عمره سنة ونصف يخص هشام سليم | فيديو

تجردت من الرحمة أم أنها محقة.. أم تلقي بطفليها في الشارع| تفاصيل

الذهب رخص | مفاجأة بشأن الأسعار اليوم الجمعة

عقب فسخ تعاقده.. يوسف بلايلي يقترب من الأهلي بالميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

الدولية للطاقة الذرية توافق على القرار المصري بتطبيق نظام الضمانات بكافة دول الشرق الأوسط

واتساب يقدم 5 خصائص جديدة لمستخدميه

صفر كبير لإخوان المغرب.. تفاصيل السقوط المدوي لـ العدالة والتنمية فى انتخابات جزئية

التحسين في الثانوية العامة| حجازي ينفي تطبيقه بطريقة التسعينيات ويشرح شكله الجديد

موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2022

هل الغسل يوم الجمعة فرض أم سنة؟.. واجب على هذا الشخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان جريئة و ملفتة...ابنة حسين فهمي تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

توقف عن شرائه فورا| طبيب يحذر من حواوشي الشارع.. سر خطير وراء مذاقه

ميرهان حسين بإطلالة جذابة على إنستجرام

هددتها داعش.. شاهد كيف تغير شكل نجمة ذا فويس كيدز

فيديو

بيحب الكشري.. سفير بريطانيا يتحدث عن دور مصر المحوري في المنطقة.. فماذا قال

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ