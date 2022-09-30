ارتفاع جنوني بأسعار الذهب اليوم.. الأصفر يربح أكثر من 4 دولارات عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 4 دولارات، وتتجاوز الأونصة 1665 دولاراً.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.26%، أو ما يعادل 4.42 دولار لتصل إلى 1665.02 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة 09:23 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر ديسمبر، بنسبة بلغت 0.26% تعادل 4.3 دولار لتصل إلى 1672.9 دولار للأونصة.

واستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام يوم الاثنين الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفاً صارماً بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1637.85 دولار للأوقية (الأونصة) اعتباراً من الساعة 04:15 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 1% في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1645 دولاراً.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوماً بانخفاض الجنيه الاسترليني.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

وأظهر استطلاع يوم الجمعة تفاقم تباطؤ النشاط التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر.

وفي الوقت نفسه قال رفائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا يوم الأحد إنه لا يزال يعتقد أن بإمكان البنك المركزي الأمريكي خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف نظراً للزخم المستمر للاقتصاد.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى الحد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد في الوقت الذي يعزز فيه الدولار الذي يتم تسعير الذهب به.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20% منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5% إلى 858.40 دولار وارتفع سعر البلاديوم 0.9% إلى 2084.79 دولار.