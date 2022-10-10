المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط تحتفل بالمولد النبوي .. صور

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع دمياط اليوم الاثنين، احتفالية كبرى بذكرى ميلاد خير البرية صلى الله عليه وسلم وانتصارات أكتوبر المجيدة.

احتفالية كبرى بذكرى ميلاد خير البرية

حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة القرآن الكريم والطالب محمد ياسر ، ثم قدم الحفل أ. هشام لبيب ووجه الكلمة لفضيلة الشيخ وسيم متولي خليل رئيس الإدارة المركزية لمعاهد دمياط حيث رحب بالسادة الضيوف والحاضرين جميعا وتحدث عن دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجهودات فرع المنظمة بدمياط .



ثم تحدث الأستاذ الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ومستشار فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط ، وبين أهمية احياء الذكرى العطرة وتحدث عن منزلته صلى الله عليه وسلم ونسبه وأصله الطيب الطاهر .



وتخللت الكلمات فقرات إنشادية احتفالا بالمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة لطالبات من معاهد دمياط الأزهرية.



ثم تحدث أ.د إسماعيل عبد الرحمن رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدمياط وبين ضرورة الاحتفال بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم.



ثم تحدث ا.د محمد نصر اللبان ، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط سابقا وتكلم عن أهمية تعليم النشء سيرته صلى الله عليه وسلم.



ثم تحدث فضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته .



ثم تحدث فضيلة الشيخ علي الخياط مدير عام وعظ دمياط وكانت كلمته بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ، وقدم الطالب محمد ياسر تواشيحا دينية.



هذا وقد حضر الحفل الأستاذ عبد الله الغول عضو المكتب الفني للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.



ثم اختتم الحفل بتكريم عدد من قدامى وكبار الأزهريين كما قامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتكريم الطالبات المتميزات اللاتي قمن بالمشاركة في الحفل .